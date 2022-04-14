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Промышленность
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Крупнейший производитель труб для добычи Tenaris уходит из России

Крупнейший производитель труб для добычи Tenaris уходит из России

Крупнейший производитель труб для добычи люксембургская компания Tenaris заявила, что уходит из России из-за ее вторжения в Украину. Об этом сказано в сообщении на сайте компании. 

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"24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Tenaris приостановила все продажи и закупки в России. Она также решила списать свои инвестиции в российское совместное предприятие с "Северсталью". В рамках своих операций в Европе компания поставляет медикаменты украинским детским больницам в партнерстве с Фондом Франчески Рава", — сказано в сообщении на сайте компании.

Tenaris является ведущим региональным поставщиком сварных стальных труб для газопроводов в Южной Америке. В Украине компания поставляет трубы для ряда частных добывающих компаний и государственной "Укргаздобычи".

Напомним, в конце марта четыре крупнейшие мировые нефтесервисные компании Halliburton Co, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford объявили о прекращении работы в России с учетом новых американских санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

Автор:
Степан Крьока