Крупнейший производитель труб для добычи Tenaris уходит из России

Крупнейший производитель труб для добычи люксембургская компания Tenaris заявила, что уходит из России из-за ее вторжения в Украину. Об этом сказано в сообщении на сайте компании.

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"24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Tenaris приостановила все продажи и закупки в России. Она также решила списать свои инвестиции в российское совместное предприятие с "Северсталью". В рамках своих операций в Европе компания поставляет медикаменты украинским детским больницам в партнерстве с Фондом Франчески Рава", — сказано в сообщении на сайте компании.

Tenaris является ведущим региональным поставщиком сварных стальных труб для газопроводов в Южной Америке. В Украине компания поставляет трубы для ряда частных добывающих компаний и государственной "Укргаздобычи".

Напомним, в конце марта четыре крупнейшие мировые нефтесервисные компании Halliburton Co, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford объявили о прекращении работы в России с учетом новых американских санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.