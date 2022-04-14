Найбільший виробник труб для видобутку Tenaris йде з Росії

Найбільший виробник труб для видобутку люксембурзька компанія Tenaris заявила, що йде з Росії через її вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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"24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. Tenaris призупинила всі продажі та закупівлі в Росії. Вона також вирішила списати свої інвестиції в російське спільне підприємство з "Северсталлю". В рамках своїх операцій у Європі компанія постачає медикаменти українським дитячим лікарням у партнерстві з Фондом Франчески Рава", — сказано у повідомленні на сайті компанії.

Tenaris є провідним регіональним постачальником зварювальних сталевих труб для газопроводів у Південній Америці. В Україні компанія постачає труби для низки приватних видобувних компаній та державного "Укргазвидобування".

Нагадаємо, наприкінці березня чотири найбільші світові нафтосервісні компанії Halliburton Co, Schlumberger, Baker Hughes і Weatherford оголосили про припинення роботи в Росії з урахуванням нових американських санкцій, введених у відповідь на вторгнення Росії в Україну.