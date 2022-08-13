Кукуруза на украинском рынке подорожала. Виновата засуха в ЕС

В течение этой недели на украинском рынке котировки кукурузы показали рост благодаря публикации данных о снижении ее урожая в ЕС из-за аномальной засухи, тогда как цены на пшеницу показали небольшой рост благодаря ослаблению гривны и слабому предложению со стороны производителей.

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Как сообщают в консалтинговой компании Barva Invest, пшеница также подорожала. Цены росли следующим образом (на условиях доставки СРТ):

11 августа – 4,3-6 тыс. грн/тонна;

4 августа – 3-5,5 тыс. грн/тонна;

28 июля – 2,5-4,8 тыс. грн/тонна;

21 июля – 2,5-4,5 тыс. грн/тонна.

Спотовая цена кукурузы на пункте пропуска ЧОП за неделю 4-11 августа выросла на 17,5% - до $235/тонна с $200/тонна.

Таким образом, мировые котировки пшеницы показали рост из-за активного спроса на международных рынках и ослабления доллара, несмотря на давление на "вниз" на фоне новостей об успешном выходе нескольких судов с агропродукцией из украинских портов.

Напомним, урожай в Украине ожидается на 32% меньше среднего за последние 3 года. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т. Больше выручки аграриям принесет экспорт кукурузы.