Кукурудза на українському ринку подорожчала. Винна посуха в ЄС

Протягом цього тижня на українському ринку котирування кукурудзи показали зростання завдяки публікації даних про зниження її врожаю в ЄС через аномальну посуху, тоді як ціни на пшеницю показали невелике зростання завдяки послабленню гривні та слабкій пропозиції з боку виробників.

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Як повідомляють у консалтинговій компанії Barva Invest, пшениця також подорожчала. Ціни росли наступним чином (на умовах доставки СРТ):

11 серпня – 4,3-6 тис. грн/тонна;

4 серпня - 3-5,5 тис. грн/тонна;

28 липня – 2,5-4,8 тис. грн/тонна;

21 липня – 2,5-4,5 тис. грн/тонна.

Спотова ціна кукурудзи на пункті пропуску ЧОП за тиждень 4-11 серпня зросла на 17,5% – до $235/тонна з $200/тонна.

Таким чином, світові котирування пшениці показали зростання через активний попит на міжнародних ринках та послаблення долара, незважаючи на тиск на ціни "вниз" на тлі новин про успішний вихід кількох суден із агропродукцією з українських портів.

Нагадаємо, урожай в Україні очікується на 32% менше за середній за останні 3 роки. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т. Найбільше виручки аграріям принесе експорт кукурудзи.