Предприятие фактически заблокировано: суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Ferrexpo

Киевский апелляционный суд в четвертый раз откладывает рассмотрение дела о разблокировании банковских счетов Полтавского горно-обогатительного комбината. Из-за затягивания процесса один из крупнейших налогоплательщиков Украины не может полноценно работать.

На этот раз судьи перенесли заседание, чтобы рассмотреть дополнительные материалы, предоставленные юристами ГОКа. Документы должны подтвердить невозможность исполнения комбинатом полноценной хозяйственной деятельности.

Представители предприятия убеждены, что регулярные переносы заседаний — это попытка затянуть судебный процесс, чтобы помешать работе предприятия. Поскольку из-за блокирования счетов компания не имеет возможности провести ни один из платежей подрядным организациям, включая оплату электроэнергии, газа, таможни и т.д.

“По нашему мнению, суд мог бы исследовать эти документы на заседании. Нас больше всего в этой ситуации беспокоит, что эти отложения продолжительны, они на значительный срок и в течение всего времени, что суд разбирается, предприятие ограничено в возможности выполнять платежи и нормально функционировать”, – говорит адвокат Полтавского ГОКа Александр Ружицкий.

Напомним, 3 февраля Шевченковский суд Киева заблокировал счета Полтавского ГОКа, входящего в швейцарскую группу компаний Ferrexpo. Данное решение суд принял по ходатайству Офиса генерального прокурора по делу о вероятном уклонении компании от уплаты рентных платежей. Представители предприятий утверждают, что обвинения следственных органов безосновательны и необоснованны, а решение суда – это проявление чрезмерного давления на одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Украины. Позже Шевченковский суд снял арест из части счетов. Однако, как говорят в компании, этого достаточно, чтобы обеспечить лишь 20% работы ГОКа.

В защиту предприятия стали жители города Горишние Плавни, где работает предприятие. Петицию к Президенту об остановке судебного произвола в отношении Полтавского ГОКа подписали уже более десяти с половиной тысяч украинцев.