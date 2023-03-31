Підприємство фактично заблоковане: суд вкотре переніс розгляд справи Ferrexpo

Київський апеляційний суд вчетверте відкладає розгляд справи стосовно розблокування банківських рахунків Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Через затягування процесу один з найбільших платників податків України не може повноцінно працювати.

На цей раз судді перенесли засідання, щоб розглянути додаткові матеріали надані юристами ГЗК. Документи мають підтвердити неможливість виконання комбінатом повноцінної господарської діяльності.

Представники підприємства переконані, регулярні переноси засідань — це спроба затягнути судовий процес, щоб завадити роботі підприємства. Оскільки через блокування рахунків компанія не має змоги провести жоден з платежів підрядним організаціям, включно з оплатою електроенергії, газу, митниці тощо.

“На нашу думку суд міг би дослідити ці документи на засіданні. Нас найбільше у цій ситуації турбує, що ці відкладення тривалі, вони на значний строк і протягом всього часу, що суд розбирається, підприємство обмежене в можливості виконувати платежі і нормально функціонувати”, – каже адвокат Полтавського ГЗК Олександр Ружицький.

Нагадаємо, 3 лютого Шевченківський суд Києва заблокував рахунки Полтавського ГЗК, що входить до швейцарської групи компаній Ferrexpo. Дане рішення суд ухвалив за клопотанням Офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухилення компанії від сплати рентних платежів. Представники підприємств стверджують, що звинувачення слідчих органів є безпідставними та необґрунтованими, а рішення суду – це прояв надмірного тиску на одного з найбільших платників податків та інвесторів України. Пізніше Шевченківський суд зняв арешт з частини рахунків. Однак, як кажуть в компанії, цього достатньо аби забезпечити лише 20% роботи ГЗК.

На захист підприємства стали мешканці міста Горішні Плавні, в якому працює підприємство. Петицію до Президента щодо зупинки судового свавілля по відношенню до Полтавського ГЗК підписали вже більше десяти з половиною тисяч українців.