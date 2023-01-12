Рада намерена освободить от НДС и пошлины импорт оборудования для промышленности

Верховная Рада намерена освободить на время войны от налогообложения налогом на добавленную стоимость ввоз оборудования для промышленности. За принятие в первом чтении соответствующего законопроекта №8298 проголосовали 246 депутатов, причем никто не голосовал против и не воздержался.

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Так, предлагается установить, что в период действия военного положения освобождаются от НДС операции по ввозу в Украину оборудования для собственного производства (без права отчуждения, передачи в аренду, лизинг или другое право пользования третьим лицам на любых условиях раньше пяти лет с даты ввоза) .

Также предполагается освобождение от НДС ввоза приборов, оборудования, механизмов, запасных частей, расходных материалов, реактивов, образцов, учебной литературы для учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования.

Предусматривается и освобождение от НДС импорта услуг по демонстрации, распространению, показу и/или публичному оповещению национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины, демонстраторами, распространителями и/или вещательными организациями (публичными извещателями).

Кроме того, законопроект предусматривает льготу на ренту для железной руды при условии ее использования в Украине. Также он относит к объектам, не подлежащим налогообложению, электронную марку и цифровую почтовую марку.

Предусмотрено и освобождение от налогообложения с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором будет отменено военное положение, плательщиков единого налога четвертой группы за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий, территориях российской оккупации, загрязненных взрывоопасными предметами и/или на которых есть фортификационные сооружения.

С 1 июля 2022 года до конца года, в котором будет прекращено военное положение, отменяется рентная плата за забор воды первичными водопользователями из водных объектов на территориях, где велись боевые действия или на оккупированных территориях для производства электрической энергии (в том числе для теплообменных процессов); а также за пропуск воды гидроэлектростанциями на указанных территориях.

Документ предусматривает и продление сроков службы зарегистрированных регистраторов расчетных операций, у которых такой срок истек в период военного положения, до прекращения такого положения.

Законопроект вводит и норму, освобождающую от налогообложения налогом на доходы физических лиц выплаты донорам независимо от статуса заведения, в котором осуществляется донация.

Кроме того, Рада 243 голосами приняла в первом чтении и законопроект №8299, которым предусмотрено освобождение от ввозной пошлины оборудования и комплектующих, ввозимых предприятиями исключительно для собственного производства на территории Украины на тех же условиях, что и освобождение от НДС, то есть без права отчуждения, передачи в аренду, лизинг или другое право пользования третьим лицам ранее пяти лет с даты ввоза. Такие товары не должны иметь происхождение из России, ввозиться из РФ или с оккупированной ею территории.

Также парламент намерен освободить от ввозной пошлины оборудование, механизмы, приборы, запасные части, расходные материалы, реактивы, образцы, учебную литературу, ввозимые государственными и коммунальными заведениями профессионального и профессионального высшего образования для обеспечения собственной образовательной деятельности.

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