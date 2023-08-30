"Укргаздобыча" закупает трубы у "Интерпайпа", который платит миллионы налогов в бюджет России - СМИ

Государственная компания "Укргаздобыча" заключила ряд принадлежащих Виктору Пинчуку договоров с "Интерпайп Украина" на поставку трубной продукции для газодобывающей отрасли, хотя компания группы платит налоги в российский бюджет. Об этом пишет издание "Апостроф".

Соответствующие данные содержатся в системе "Прозорро" и недавно опубликованных расследованиях о том, как "Интерпайп" продолжает работать в России и после начала широкомасштабной войны.

Например, 15 февраля "Укргаздобыча" заключила с "Интерпайп Украина" договор на поставку обсадных труб почти на 598 миллионов гривен, а 18 мая — договор на поставку стальных бесшовных труб более чем на 400 миллионов, отмечается в "Прозорро".

По сообщению портала "Наші гроші", в начале 2022 года "Укргаздобыча" заказала у "Интерпайпа" Пинчука труб почти на 2 миллиарда гривен.

Как отмечалось в ранее опубликованных расследованиях о работе "Интерпайп" в России, дочерняя структура группы Виктора Пинчука - "Интерпайп-М" - продолжает работать в РФ, генерирует там доходы, платит налоги, судится и заказывает исследования по ценообразованию. К примеру, за 2022 год компания уплатила 36 миллионов рублей налогов в российский бюджет и продолжает их платить в 2023 году.

"24 июля через "Банк России" (тульское отделение) "Интерпайп-М" перечислил в бюджет РФ (казначейство России) 1 694 065 рублей налога на прибыль за июнь 2023 года. В июне "Интерпайп-М" уплатил в бюджет России 2 483 438 рублей налога на прибыль за май и еще 24 662 рубля — налога на добавленную стоимость. НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг. За период с апреля по июнь 2022 года (когда шли активные военные действия) "Интерпайп-М" заплатил 858 439 рублей НДС в российский бюджет говорилось в расследовании.

Объем заключенных "Интерпайпом" с "Укргаздобычей" контрактов составляет по меньшей мере 3 миллиарда гривен, утверждает "Апостроф". Издание задается вопросом, откуда "Интерпайп-М" взял деньги на уплату налогов в России: сама компания об этом не сообщала, хотя заявляла, что продажу продукции в Россию полностью прекратила.