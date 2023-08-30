"Укргазвидобування" закуповує труби у "Інтерпайпу", який платить мільйони податків в бюджет Росії - ЗМІ

Державна компанія "Укргазвидобування" уклала низку договорів із "Інтерпайп Україна", що належить Віктору Пінчуку, на постачання трубної продукції для газовидобувної галузі, хоча компанія групи сплачує податки в російський бюджет. Про це пише видання "Апостроф".

Відповідні дані містяться у системі "Прозорро" та нещодавно опублікованих розслідуваннях про те, як "Інтерпайп" продовжує працювати в Росії й після початку широкомасштабної війни.

Наприклад, 15 лютого "Укргазвидобування" уклало з "Інтерпайп Україна" договір на постачання обсадних труб на майже 598 мільйонів гривень, а 18 травня — договір на постачання сталевих безшовних труб на понад 400 мільйонів, зазначається в "Прозорро".

За повідомленням порталу "Наші гроші", на початку 2022 року "Укргазвидобування" замовило у "Інтерпайп" Пінчука труб на майже 2 мільярди гривень.

Як зазначалося у раніше опублікованих розслідуваннях щодо роботи "Інтерпайп" у Росії, дочірня структура групи Віктора Пінчука — "Інтерпайп-М" — продовжує працювати у РФ, генерує там прибутки, сплачує податки, судиться та замовляє дослідження щодо ціноутворення. Наприклад, за 2022 рік компанія сплатила 36 мільйонів рублів податків до російського бюджету і продовжує їх сплачувати у 2023 році.

"24 липня через "Банк России" (тульське відділення) "Інтерпайп-М" перерахував до бюджету РФ (казначейства Росії) 1 694 065 рублів податку на прибуток за червень 2023 року. У червні "Інтерпайп-М" сплатив до бюджету Росії 2 483 438 рублів податку на прибуток за травень і ще 24 662 рубля — податку на додану вартість. ПДВ сплачується тільки у випадку продажу товарів чи послуг. За період з квітень по червень 2022 року (коли йшли активні військові дії) "Інтерпайп-М" заплатив 858 439 рублів ПДВ до російського бюджету" — йшлося у розслідуванні.

Обсяг укладених "Інтерпайпом" з "Укргазвидобуванням" контрактів становить щонайменше три мільярди гривень, стверджує "Апостроф". Видання задається питанням, ввідки "Інтерпайп-М" взяв гроші на сплату податків у Росії: сама компанія про це не повідомила, хоча заявляла, що продаж продукції до Росії повністю припинила.