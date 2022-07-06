В России приостановил работу крупнейший завод по производству свинца

Остановил работу крупнейший в России завод по производству вторичного свинца "Фрегат". Несколько других предприятий того же профиля готовятся к закрытию или уходят на ремонты.

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Об этом пишут российские СМИ.

Остановку подтвердили на самом предприятии. Ее причиной стало отсутствие лицензии на экспорт свинца.

С середины мая на такую деятельность нужно получать разовые лицензии (правительство ввело их во избежание дефицита свинца на внутреннем рынке), однако пока российский Минпромторг не выдал ни одной.

Отмечается, что власти страны-агрессора РФ порекомендовали свинцовым заводам искать новых партнеров среди "дружественных" стран. Таковыми могут быть Турция, Сербия и Китай.

Внутренний спрос на свинец в России очень низок. "Фрегат" выпускает до 40 тысяч тонн свинца и сплавов в год, это около четверти всего объема производства этого металла в России. Пока завод на месяц приостановил свою работу. На этом заводе работают около 230 человек. Предприятие ежегодно выпускало до 40 тысяч тонн свинца и сплавов, что составило около четверти всего объема производства этого металла в России. За пять месяцев 2022 года завод выпустил около 17,5 тысяч тонн продукции.

Всего в России свинец выпускают несколько десятков заводов. Сейчас часть предприятий находится на грани полной остановки, некоторые пошли на внеплановый ремонт.

Российские эксперты заявляют, что запрет на экспорт свинца спровоцирован опасениями его дефицита на фоне отсутствия первоначального производства металла в РФ. Там считают, что власти боятся риска остаться без свинца, активно используемого в военном машиностроении и в патронной промышленности.

Отметим, предприятия ОПК России пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов.