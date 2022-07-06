У Росії призупинив роботу найбільший завод із виробництва свинцю

Зупинив роботу найбільший у Росії завод із виробництва вторинного свинцю "Фрегат". Декілька інших підприємств того ж профілю готуються до закриття або йдуть на ремонти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зупинку підтвердили на підприємстві. Її причиною стала відсутність ліцензії на експорт свинцю.

З середини травня на таку діяльність потрібно отримувати разові ліцензії (уряд запровадив їх, щоб уникнути дефіциту свинцю на внутрішньому ринку), проте поки що російський Мінпромторг не видав жодної.

Зазначається, що влада країни-агресора РФ порекомендувала свинцевим заводам шукати нових партнерів серед "дружніх" країн. Такими можуть бути Туреччина, Сербія та Китай.

Внутрішній попит на свинець у Росії дуже низький. "Фрегат" випускає до 40 тисяч тонн свинцю та сплавів на рік, це близько чверті всього обсягу виробництва цього металу у Росії. Поки що завод на місяць призупинив свою роботу. На цьому заводі працює близько 230 осіб. Підприємство щорічно випускало до 40 тисяч тонн свинцю та сплавів, що становило близько чверті всього обсягу виробництва цього металу в Росії. За п'ять місяців 2022 року завод випустив близько 17,5 тисячі тонн продукції.

Загалом у Росії свинець випускають кілька десятків заводів. Наразі частина підприємств перебуває на межі повної зупинки, деякі пішли на позаплановий ремонт.

Російські експерти заявляють, що заборона експорту свинцю спровокована побоюваннями його дефіциту на тлі відсутності початкового виробництва металу в РФ. Там вважають, що влада боїться ризику залишитися без свинцю, який активно використовується у військовому машинобудуванні та в патронній промисловості.

Зазначимо, підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих своїх літаків.