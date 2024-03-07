КАСКО набирает обороты. Как страховщики смогли восстановить довоенный объем автострахования

Сегмент КАСКО по итогам 2023 года продемонстрировал рост более чем на 30%. Страховщики оправились от депрессии, спровоцированной полномасштабным вторжением, и рассчитывают на сохранение темпов роста рынка в 2024 году.

В 2023 году на рынке добровольного автострахования (КАСКО) произошел перелом. По данным Национального банка, за 9 месяцев 2023 года объем чистых страховых платежей, которые страховщики получили по этому виду, вырос более чем на 35% до 7,7 млрд грн, что даже немногим больше, чем за аналогичный период "довоенного" 2021 года.

По предварительным оценкам, за весь 2023 год рост рынка КАСКО составил в пределах 30-35% к 2022 году. Результаты довольно оптимистичные. Особенно если вспомнить, что в 2022 году сегмент КАСКО упал приблизительно на четверть к 2021 году.

Взлет в 2023 году можно объяснить несколькими причинами. Это восстановление рынка после почти полугодового коллапса, который случился из-за событий 24 февраля 2022 года, рост спроса на КАСКО в связи с появлением новых опций защиты авто от военных рисков, а также номинальный (инфляционный) рост в результате удорожания автомобилей, стоимость которых служит базой для расчета страховых платежей.

Страховщики наверстали упущенное

Автострахование как было, так и остается одним из системообразующих сегментов страхового рынка. Нацбанк в своем обзоре небанковского финансового сектора указывает, что именно автомобильные виды страхования являются движущей силой восстановления рынка.

Доля страховых премий по КАСКО составила около 40% в общем объеме платежей по рисковым видам страхования, которые собрали за 9 месяцев 2023 года все страховые компании.

Причем если сравнивать с предыдущими годами, КАСКО забирает под себя все больше пространства. В 2021 году доля этого сегмента составляла 29%, в 2022 году – 34%. Происходит это в основном за счет сокращения других сегментов, на фоне которых КАСКО доминирует. В частности, с 2021 года упали объемы медицинского страхования, страхования недвижимого имущества и страхования от несчастных случаев.

Вместе с объемом премий растут и выплаты. Сумма чистых страховых возмещений по КАСКО за 9 месяцев 2023 года составила 3,5 млрд грн, что на 21% больше, чем годом ранее. При этом уровень выплат за январь-сентябрь 2023 года к январю-сентябрю 2022 года немного сократился – до 46% с 51% соответственно.

По данным InsuranceTOP, активными участниками рынка КАСКО являются около 25 страховых компаний. При этом 10 страховщиков собирают свыше 80% всех премий по этому виду страхования. Эти же компании генерируют и основную массу выплат по КАСКО, на них приходится около 83% страховых возмещений.

Клиєнти стали подходить к выбору страховых компаний с большим вниманием — ориентироваться не только на стоимость, но также ценить индивидуальный сервис, наличие постоянного "личного" контакта, готовность компании решать нестандартные ситуации.

2022 год научил совмещать ручное управление компанией и интуитивные решения с личным сервисом «за рамками возможного» для каждого клиента. 2023 год усилил влияние команды и человеческого ресурса компании на ее результат. 2024-й станет годом формирования и закрепления фундамента развития компаний на ближайшие 2 года так точно. Поэтому конкуренция с КАСКО только усилится, ведь те страховщики, которые выбрали развитие и восстановление новой страховой истории в Украине, – точно жизнестойкие и сильные конкуренты. Татьяна Щучьева директор страховой компании «Экспресс Страхование»

Защита от военных рисков в тренде

Среди страховых продуктов, которые пользуются спросом среди клиентов, страховщики выделяют прежде всего полисы полного КАСКО. То есть, это договора, которые покрывают максимальный перечень рисков (от стихийных бедствий до ДТП и угона) с минимальными франшизами, от 0 до 5%.

Важно и то, что страховые компании постепенно добавляют в свои продукты защиту авто от военных рисков. Такая опция может быть частью основного полиса КАСКО или выступать в роли самостоятельного договора.

Впрочем, условия "военного КАСКО" плюс-минус одинаковы у всех компаний, которые предлагают этот вариант страхования. Основное – это лимит выплат, он ограничен суммой в размере 10% стоимости авто. Не все страховщики компенсируют полное уничтожение автомобиля, которое произошло, к примеру, из-за попадания ракеты или дрона. Также программы, покрывающие военные риски, отличаются более высокими франшизами, их уровень достигает 10%.

Страхование авто от военных рисков в составе полного КАСКО приводит к удорожанию полиса на 8-10%. Отдельная программа обойдется автовладельцу в сумму от 1 тыс. грн до 5-6 тыс. грн в зависимости от компании.

Позитивное движение сохранится и в 2024-м

Прогноз для рынка КАСКО на 2024 год скорее оптимистичный, чем наоборот. Прирост может составить от 30 до 40%. Но для этого должны сойтись в одной точке несколько факторов.

Во-первых, общее сохранение устойчивости финансового рынка и реализация базового макроэкономического прогноза, согласно которому ВВП Украины в 2024 году вырастет на 3,6% (оценка НБУ). Во-вторых, дальнейшее восстановление и наращивание бизнес-активности. Ведь не секрет, что страховой рынок в целом зависит от ситуации в других сегментах экономики. Автострахование, в частности, четко коррелирует с объемом автопродаж. За 2023 год в Украине было продано 61 тыс. новых легковых авто. Это на 60% больше, чем в 2022 году, но на 40% меньше, чем в 2021-м. Страховщики подсчитывают, что для сохранения восходящего тренда на рынке КАСКО автопродажи в 2024 году должны вырасти по меньше мере на 10-15%. То есть, до 70 тыс. новых авто.

В-третьих, важное значение для КАСКО имеет автокредитование. При покупке авто в кредит, заемщик в обязательном порядке приобретает страховой полис. Это обеспечивает страховщиков стабильным притоком премий. Но для этого доля кредитных авто в общем количестве застрахованных автомобилей должна быть на уровне 12-15%.

В-четвертых, влияние на страховой рынок оказывают инфляция и валютный курс. Рост потребительских цен в 2024 году по прогнозу НБУ ускорится до 8,6%, а среднегодовой курс гривны по разным оценкам может снизиться на 5-10%. Эти факторы тоже сделают вклад в рост рынка КАСКО. Хотя этот рост не качественный, а количественный. Инфляция и девальвация увеличивают суммы страховых премий, которые получают страховщики, но не приводят к росту числа застрахованных авто и расширению клиентской базы.

