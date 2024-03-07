КАСКО набирає оберти. Як страховики змогли відновити довоєнний обсяг автострахування

Сегмент КАСКО за підсумками 2023 продемонстрував зростання більш ніж на 30%. Страховики оговталися від депресії, спровокованої повномасштабним вторгненням, та розраховують на збереження темпів зростання ринку у 2024 році.

У 2023 році на ринку добровільного автострахування (КАСКО) стався перелом. За даними Національного банку, за 9 місяців 2023 року обсяг чистих страхових платежів, які страховики отримали за цим видом, зріс на понад 35% до 7,7 млрд грн, що навіть трохи більше, ніж за аналогічний період "довоєнного" 2021 року.

За попередніми оцінками, за весь 2023 зростання ринку КАСКО склало в межах 30-35% до 2022 року. Результати досить оптимістичні. Особливо якщо згадати, що 2022 року сегмент КАСКО впав приблизно на чверть до 2021 року.

Зліт у 2023 році можна пояснити кількома причинами. Це відновлення ринку після майже піврічного колапсу, який стався через події 24 лютого 2022 року, зростання попиту на КАСКО у зв'язку з появою нових опцій захисту авто від військових ризиків, а також номінальне (інфляційне) зростання внаслідок подорожчання автомобілів, вартість яких є базою до розрахунку страхових платежів.

Страховики надолужили втрачене

Автострахування як було, так і залишається одним із системоутворюючих сегментів страхового ринку. Нацбанк у своєму огляді небанківського фінансового сектору зазначає, що саме автомобільні види страхування є рушійною силою відновлення ринку.

Частка страхових премій КАСКО склала близько 40% у загальному обсязі платежів за ризиковими видами страхування, які зібрали за 9 місяців 2023 року всі страхові компанії.

Причому, якщо порівнювати з попередніми роками, КАСКО забирає під себе дедалі більше простору. У 2021 році частка цього сегмента становила 29%, у 2022 році – 34%. Відбувається це переважно за рахунок скорочення інших сегментів, на тлі яких КАСКО домінує. Зокрема, з 2021 року впали обсяги медичного страхування, страхування нерухомого майна та страхування від нещасних випадків.

Разом із обсягом премій зростають і виплати. Сума чистих страхових відшкодувань за полісами КАСКО за 9 місяців 2023 року становила 3,5 млрд грн, що на 21% більше, ніж роком раніше. При цьому рівень виплат за січень-вересень 2023 року до січня-вересня 2022 року трохи скоротився – до 46% із 51% відповідно.

Загалом клієнти стали підходити до вибору страхових компаній з великою увагою — орієнтуватися не лише на ціну, але й цінувати індивідуальний сервіс, наявність постійного "особистого" контакту, готовність компанії вирішувати нестандартні ситуації тощо.

2022 рік навчив поєднувати ручне управління компанією та інтуїтивні рішення з особистим сервісом "за рамками можливого" для кожного клієнта. 2023 рік посилив вплив команди та людського ресурсу компанії на її результат. 2024-й рік стане роком формування та закріплення фундаменту розвитку компаній на найближчі 2 роки так точно. Тому, конкуренція з КАСКО тільки посилиться, адже ті страховики, які обрали розвиток та відбудову нової страхової історії в Україні, – точно життєстійкі та сильні конкуренти. Тетяна Щучьєва директор страхової компанії "Експрес Страхування"

Захист від військових ризиків у тренді

Серед страхових продуктів, які мають попит серед клієнтів, страховики виділяють насамперед поліси повного КАСКО. Тобто це договори, які покривають максимальний перелік ризиків (від стихійних лих до ДТП та угону) з мінімальними франшизами, від 0 до 5%.

Важливо й те, що страхові компанії поступово додають у свої продукти захист авто від воєнних ризиків. Така опція може бути частиною основного полісу КАСКО або самостійним договором.

Втім, умови "воєнного КАСКО" плюс-мінус однакові у всіх компаній, що пропонують цей варіант страхування. Основне – це ліміт виплат, обмежений сумою у розмірі 10% вартості авто. Не всі страховики компенсують повне знищення автомобіля, що сталася, наприклад, через влучання ракети чи дрона. Також програми, що покривають військові ризики, відрізняються вищими франшизами, їх рівень сягає 10%.

Страхування авто від військових ризиків у складі повного КАСКО призводить до подорожчання полісу на 8-10%. Окрема програма обійдеться автовласнику у суму від 1 тис. грн до 5-6 тис. грн залежно від компанії.

Позитивний рух збережеться і 2024-го

У 2023 році зростання премій з КАСКО було на рівні 30%-33%. Ми мали зростання на рівні 29% у платежах, хоча в кількості застрахованих нових авто ми зросли на 57%. У 2024 році, якщо обсяги продажу нових авто збільшаться хоча б на 10%, а рівень автокредитів залишиться на рівні 2023 року, то зростання ринку може досягти 35–37%. Що стосується продуктів, то, як і раніше, головним залишиться повне КАСКО, на нього найбільший попит. Продовжує стабільно зростати попит на додаткове КАСКО, що покриває військові ризики. Іншими словами, КАСКО залишається "живим" продуктом, на який є попит навіть під час війни. В'ячеслав Гавриленко заступник голови правління компанії ARX, генеральний директор ARX life

Прогноз для ринку КАСКО на 2024 рік скоріше оптимістичний, ніж навпаки. Приріст може становити від 30 до 40%. Але для цього маємо зійтися в одній точці кілька факторів.