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- Страхування
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КАСКО набирає оберти. Як страховики змогли відновити довоєнний обсяг автострахування
Сегмент КАСКО за підсумками 2023 продемонстрував зростання більш ніж на 30%. Страховики оговталися від депресії, спровокованої повномасштабним вторгненням, та розраховують на збереження темпів зростання ринку у 2024 році.
У 2023 році на ринку добровільного автострахування (КАСКО) стався перелом. За даними Національного банку, за 9 місяців 2023 року обсяг чистих страхових платежів, які страховики отримали за цим видом, зріс на понад 35% до 7,7 млрд грн, що навіть трохи більше, ніж за аналогічний період "довоєнного" 2021 року.
Зліт у 2023 році можна пояснити кількома причинами. Це відновлення ринку після майже піврічного колапсу, який стався через події 24 лютого 2022 року, зростання попиту на КАСКО у зв'язку з появою нових опцій захисту авто від військових ризиків, а також номінальне (інфляційне) зростання внаслідок подорожчання автомобілів, вартість яких є базою до розрахунку страхових платежів.
Страховики надолужили втрачене
Автострахування як було, так і залишається одним із системоутворюючих сегментів страхового ринку. Нацбанк у своєму огляді небанківського фінансового сектору зазначає, що саме автомобільні види страхування є рушійною силою відновлення ринку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Причому, якщо порівнювати з попередніми роками, КАСКО забирає під себе дедалі більше простору. У 2021 році частка цього сегмента становила 29%, у 2022 році – 34%. Відбувається це переважно за рахунок скорочення інших сегментів, на тлі яких КАСКО домінує. Зокрема, з 2021 року впали обсяги медичного страхування, страхування нерухомого майна та страхування від нещасних випадків.
Разом із обсягом премій зростають і виплати. Сума чистих страхових відшкодувань за полісами КАСКО за 9 місяців 2023 року становила 3,5 млрд грн, що на 21% більше, ніж роком раніше. При цьому рівень виплат за січень-вересень 2023 року до січня-вересня 2022 року трохи скоротився – до 46% із 51% відповідно.
Загалом клієнти стали підходити до вибору страхових компаній з великою увагою — орієнтуватися не лише на ціну, але й цінувати індивідуальний сервіс, наявність постійного "особистого" контакту, готовність компанії вирішувати нестандартні ситуації тощо.
Захист від військових ризиків у тренді
Серед страхових продуктів, які мають попит серед клієнтів, страховики виділяють насамперед поліси повного КАСКО. Тобто це договори, які покривають максимальний перелік ризиків (від стихійних лих до ДТП та угону) з мінімальними франшизами, від 0 до 5%.
Важливо й те, що страхові компанії поступово додають у свої продукти захист авто від воєнних ризиків. Така опція може бути частиною основного полісу КАСКО або самостійним договором.
Втім, умови "воєнного КАСКО" плюс-мінус однакові у всіх компаній, що пропонують цей варіант страхування. Основне – це ліміт виплат, обмежений сумою у розмірі 10% вартості авто. Не всі страховики компенсують повне знищення автомобіля, що сталася, наприклад, через влучання ракети чи дрона. Також програми, що покривають військові ризики, відрізняються вищими франшизами, їх рівень сягає 10%.
Позитивний рух збережеться і 2024-го
Прогноз для ринку КАСКО на 2024 рік скоріше оптимістичний, ніж навпаки. Приріст може становити від 30 до 40%. Але для цього маємо зійтися в одній точці кілька факторів.
- По-перше, загальне збереження стійкості фінансового ринку та реалізація базового макроекономічного прогнозу, згідно з яким ВВП України у 2024 році зросте на 3,6% (оцінка НБУ).
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По-друге, подальше відновлення та нарощування бізнес-активності. Адже не секрет, що страховий ринок загалом залежить від ситуації в інших сегментах економіки. Автострахування, зокрема, чітко корелює з обсягами автопродажів. За 2023 рік в Україні продано 61 тис. нових легкових авто. Це на 60% більше, ніж 2022 року, але на 40% менше, ніж 2021-го. Страховики підраховують, що для збереження висхідного тренду на ринку КАСКО автопродажі у 2024 році мають зрости щонайменше на 10-15%. Тобто до 70 тис. нових авто.
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По-третє, важливе значення для КАСКО має автокредитування. При купівлі авто в кредит, позичальник обов'язково купує і страховий поліс. Це забезпечує страховиків стабільним припливом премій. Але для цього частка кредитних авто в загальній кількості застрахованих автомобілів має бути на рівні 12-15%.
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По-четверте, впливають на страховий ринок інфляція і валютний курс. Зростання споживчих цін у 2024 році за прогнозом НБУ прискориться до 8,6%, а середньорічний курс гривні, за різними оцінками, може знизитися на 5-10%. Ці фактори теж зроблять внесок у зростання ринку КАСКО. Хоча це зростання не якісне, а кількісне. Інфляція та девальвація збільшують суми страхових премій, які отримують страховики, але не призводять до зростання кількості застрахованих авто та розширення клієнтської бази.