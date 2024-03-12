"Можно предположить, что премии по КАСКО будут расти не менее чем на 20%", – председатель правления ARX Андрей Перетяжко.

Страховщики успешно адаптируют бизнес во время военного времени. В первую очередь изменения затронули "флагманский" для многих СК продукт - страхование авто по программам КАСКО. О том, как компания развивает продукт КАСКО, как в сжатые сроки было создано и запущено страхование авто от военных рисков, о прогнозах развития автострахования в 2024 году в интервью Delo.ua рассказал Анрий Перетяжко, председатель правления страховой компании ARX. Компании, которая в этом году возглавила номинацию "Страховщик года в КАСКО" в рейтинге ТопФинанс.

Как компания ARX завершила 2023 год на рынке КАСКО? Удалось ли выполнить планы?

КАСКО — это одно из наших самых успешных направлений. Мы уже 13 лет являемся лидером этого сегмента, и 2023 нас не разочаровал. Компания выполнила планы, даже увеличив показатели по сравнению с предыдущим годом и заняв первые позиции по всем основным показателям.

В течение 2023 года ARX собрала 2 млрд грн премий в сегменте КАСКО, что на 29% больше, чем в 2022 году. Выплаты КАСКО в прошлом году составили 837 млн. грн., что на 20% превышает итоги 2022-го. Выплаты ARX в сегменте КАСКО являются самыми высокими на рынке за 2023 год по сравнению с другими страховщиками.

В прошлом году мы также успешно запустили новые продукты КАСКО и сервисы, отвечающие потребностям наших клиентов.

Вы были пионером в запуске КАСКО от военных рисков. Расскажите об этом продукте.

Да, осенью 2023 года мы первыми предложили рынку полноценное КАСКО «Железный купол» от военных рисков. Этот продукт стал настоящим рыночным прорывом, потому что до сих пор страховщики предлагали только частичное покрытие. Мы покрываем как повреждение авто, так и полное его уничтожение. Важно, что продукт можно приобрести без основного КАСКО нашей компании.

Сейчас КАСКО от военных рисков продолжает набирать обороты и пользуется высоким спросом. Мы видим, что наша программа уже дала существенный толчок рынку: другие страховщики также начали предлагать защиту от военных рисков разной степени, что, безусловно, отвечает интересам клиентов в целом.

Пока неясно, будет ли КАСКО «Железный купол» актуальным в течение 2024-го. К сожалению, ситуация с безопасностью остается сложной и непрогнозируемой, поэтому делать более оптимистичные прогнозы пока трудно.

Традиционно военные риски в этой ситуации не имеют перестрахования, поэтому мы рассчитываем только на собственный капитал, что требует очень осторожного андерайтинга и реагирования на изменения рисков. Но когда ситуация изменится к лучшему, мы будем пересматривать условия продукта, его цену, максимально учитывая пожелания клиентов.

КАСКО — недешевая услуга, и именно стоимость даже в довоенные годы сдерживала клиентов от заказа. Благодаря чему удается делать КАСКО сегодня привлекательным? Что побуждает к появлению новых программ, типов полисов?

КАСКО — это сложный продукт, на его стоимость влияет множество факторов. И это не только цена. Хотя для некоторых наших полисов возможна оплата по частям. Для многих клиентов, желающих быть спокойными за свой автомобиль, значительную роль играет сервис. И здесь нам есть что предложить. К примеру, наше КАСКО с начала войны работает за границей, что значительно облегчает жизнь украинцам. В случае страхового случая выплату они получат удаленно.

Или, например, дистанционное урегулирование, наше название – телеурегулирование . Такой сервис сейчас актуален. ARX первой в Украине запустила эту услугу еще в 2012 году. Процесс подразумевает тесное сотрудничество с большой сетью партнерских СТО и отсутствие потребности для клиента посещать офисы ARX. Все, что должен сделать клиент, это позвонить нам или написать в чате популярных мессенджеров или мобильного приложения MyARX и посетить с поврежденным автомобилем выбранную СТО. Остальные мы делаем в тесном сотрудничестве с СТО и с помощью ИТ-сервисов. При необходимости получения дополнительных документов или уточнений можно также обратиться с проблемой в чат или по электронной почте.

Именно потребности клиентов приводят к появлению новых программ и сервисов. Например, в 2023 году мы ввели новую услугу – предоставили клиентам возможность делать фото- и видеофиксацию авто удаленно. Это можно сделать в нашем приложении MyARX , на сайте есть инструкция. Проведя такой обзор, клиенты могут приобрести полис КАСКО дистанционно с помощью нашего менеджера. В общем, в приложении можно держать все договоры семьи, общаться с компанией, следить за поэтапным урегулированием дела (регистрация дела, его рассмотрение , определение суммы ущерба, решение по делу, сумма выплаты и ее получатель).

Мы тщательно отслеживаем обратную связь от наших клиентов. По полису КАСКО «ВСЕ включено» после урегулирования каждый клиент получает запрос по качеству нашего сервиса. Это называется ТСF — Transparent Customer Feedback . TCF позволяет клиентам сразу оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. Отзывы появляются на сайте компании в режиме реального времени. Администрирует сбор и проверку отзывов независимая компания eKomi , базирующаяся в Германии и являющаяся европейским лидером в области работы с обратной связью.

ARX – единственный страховщик КАСКО в Украине, который предлагает такой сервис. С 2021 года у нас есть клиентская оценка 4,8 балла из 5, за что получили Золотой знак еКomi . Мы продолжаем держать такой показатель, то есть, даже военные действия не помешали нам внедрять сервис высочайшего качества, что, безусловно, ценят наши клиенты.

Можно сказать, что полисы КАСКО от ARX — это надежность, современность, качественный сервис, прозрачность урегулирования и гарантированные выплаты, если нет нарушений условий договора. Мы ежегодно предлагаем клиентам инновации, чтобы сделать наши полисы более привлекательными и удобными.

Как на рынок КАСКО оказывает влияние война? Что изменилось в поведении клиентов, урегулировании убытков, в целом ситуации на рынке?

Война оказывает влияние на всю экономику, страхование является ее частью. Те клиенты, которые остаются экономически активными, продолжают страховаться, принимая страхование как надежный инструмент защиты своих экономических интересов. Конечно, сейчас клиенты более тщательно и осторожно выбирают поставщиков, для них важно получить гарантии качественного сервиса и выплат.

Мы всегда в топ-3 по выплатам, прозрачно публикуем информацию, являемся безусловным лидером страхового рынка по основным показателям (премии, капитал, резервы, прибыль и т.д.), поэтому нам доверяют. ARX в этом году отмечает 30-летие, мы прошли долгий путь, чтобы построить репутацию надежного страховщика. Сейчас эта репутация помогает нам удерживать наших клиентов и находить новых.

Что касается урегулирования убытков, то, как уже отмечалось выше, мы активно развиваем дистанционное урегулирование. Сейчас растет спрос именно на подобный сервис. ARX уже давно принимает большинство документов в виде цифровых копий. В некоторых случаях просим цифровую копию заверить электронной подписью. Для электронной подписи можно удостоверить цифровые документы. Относительно каналов предоставления цифровых документов, есть следующие варианты: электронные ящики компании, персональное приложение MyARX , мессенджеры ( Viber , Telegram ).

В общем, страховой рынок показал себя как достаточно устойчивый во время войны, большинство ведущих игроков смогли удержать свои позиции.

Насколько велика доля банковского страхования в КАСКО? На чем ARX делает акцент — на корпоративном или розничном рынке?

Часть банковского страхования в КАСКО остается существенной, но не можем сказать, что это основная часть. Сейчас она вдвое меньше, чем была до войны. Тот факт, что доля автокредитов в общих продажах автомобиля с начала войны сократилась вдвое, очевидно, отражается и на части банковского КАСКО в нашем портфеле.

Большая часть портфеля авто-КАСКО приходится на страхование физических лиц, но корпоративное страхование также находится в нашем фокусе. Для корпоративного клиента (автопарка) это всегда индивидуальный подход, как говорится, tailor made андеррайтинг.

Какие ожидания и прогнозы по КАСКО на 2024 год?

Что касается прогнозов, то многое будет зависеть от количества проданных новых авто, от того, будет ли рост или будет активное кредитование. Но сейчас мы видим, что существует отложенный спрос на замену авто, так что медленно процесс восстанавливается. Потребность обновить парк для бизнеса или приобрести новый автомобиль для физических лиц положительно влияет на рынок, поэтому можно предположить, что премии за КАСКО будут расти не менее чем на 20%.

Что касается продуктов, то мы ожидаем, что наш продукт КАСКО «Все включено», покрывающий почти все возможные риски, традиционно будет пользоваться спросом. То же касается и КАСКО «Железный купол», учитывая его актуальность в условиях войны. Для авто старшего возраста будут также развиваться альтернативные продукты, мы это видим на других рынках, где средний возраст автопарка подобен украинскому.

Несмотря на все неопределенности, существующие в стране и в экономике, мы можем утверждать, что мы ведем бизнес почти так же, как это было до войны. Сейчас мы уверены, что справимся ли не со всеми вызовами и продолжим оказывать услуги нашим клиентам.

Компания адаптировалась к ситуации, адаптировались наши клиенты, стабилизировался спрос, поэтому мы не видим чрезвычайных рисков, которые могли бы влиять на нашу работу и уровень качества в 2024 году.

Мы продолжаем очень многое инвестировать в новые сервисы, в ИТ-решения и обязательно в течение года будем выходить с новыми актуальными предложениями. Мы не останавливались и не собираемся останавливаться в дальнейшем развитии. Мы верим в Украину и нашу Победу!