"Можна припустити, що премії за КАСКО зростатимуть не менш ніж на 20%", - голова правління ARX Андрій Перетяжко.

Страховики вдало адаптують бізнес під умови воєнного часу. В першу чергу зміни торкнулися “флагманського” для багатьох СК продукту - страхування авто за програмами КАСКО. Про те, як компанія розвиває продукт КАСКО, як у стислі терміни було створено та запущено страхування авто від воєнних ризиків, про прогнози щодо розвитку автострахування у 2024 році у інтерв`ю Delo.ua розповів Анрій Перетяжко, голова правління страхової компанії ARX. Компанії, яка цього року очолила номінацію “Страховик року в КАСКО" у рейтингу ТопФінанс.

Як компанія ARX завершила 2023 рік на ринку КАСКО? Чи вдалося виконати плани?

КАСКО — це один із наших найуспішніших напрямів. Ми уже 13 років є лідером цього сегменту, і 2023 рік нас не розчарував. Компанія виконала плани, навіть збільшивши показники у порівнянні з попереднім роком та посівши перші позиції за всіма основними показниками.

Протягом 2023 року ARX зібрала 2 млрд грн премій у сегменті КАСКО, що на 29% більше, ніж 2022-го. Виплати КАСКО торік становили 837 млн грн, що на 20% перевищує підсумки 2022-го. Виплати ARX у сегменті КАСКО є найвищими на ринку за 2023 рік у порівнянні з іншими страховиками.

Протягом минулого року ми також успішно запустили нові продукти КАСКО та сервіси, які відповідали потребам наших клієнтів.

Ви були піонером у запуску КАСКО від воєнних ризиків. Розкажіть про цей продукт.

Так, восени 2023 року ми першими запропонували ринку повноцінне КАСКО «Залізний купол» від воєнних ризиків. Цей продукт став справжнім ринковим проривом, бо досі страховики пропонували лише часткове покриття. Ми покриваємо як пошкодження авто, так і повну його знищення. Важливо, що цей продукт можна придбати без основного КАСКО нашої компанії.

Зараз КАСКО від воєнних ризиків продовжує набирати обертів та має високий попит. Ми бачимо, що наша програма вже дала суттєвий поштовх ринку: інші страховики також почали пропонувати захист від воєнних ризиків різного ступеня, що, безумовно, відповідає інтересам клієнтів загалом.

Наразі незрозуміло, чи КАСКО «Залізний купол» буде актуальним протягом 2024-го. На жаль, безпекова ситуація залишається складною та непрогнозованою, тож робити оптимістичніші прогнози поки що важко.

Традиційно воєнні ризики у цій ситуації не мають перестрахування, тож ми розраховуємо лише на власний капітал, що потребує дуже обережного андерайтингу і реагування на зміни у ризиках. Але коли ситуація зміниться на краще, ми будемо переглядати умови продукту, його ціну, максимально враховуючи побажання клієнтів.

КАСКО — недешева послуга, і саме вартість, навіть у довоєнні роки, стримувала клієнтів від замовлення. Завдяки чому вдається робити КАСКО привабливим сьогодні? Що спонукає до появи нових програм, типів полісів?

КАСКО — це складний продукт, на його вартість впливає багато чинників. І це не тільки вартість. Хоча для деяких наших полісів можлива оплата частинами. Для багатьох клієнтів, які хочуть бути спокійними за свою автівку, значну роль відіграє сервіс. І тут нам є що запропонувати. Наприклад, наше КАСКО від початку війни працює за кордоном, що значно полегшує життя українцям. У разі страхового випадку виплату вони отримають віддалено.

Або, наприклад, дистанційне врегулювання, наша назва — телеврегулювання. Такий сервіс зараз на часі. ARX першою в Україні запустила цю послугу ще 2012 року. Процес передбачає тісну співпрацю з великою мережею партнерських СТО та відсутність потреби для клієнта відвідувати офіси ARX. Усе, що має зробити клієнт, це зателефонувати нам або написати у чаті популярних месенджерів чи мобільного застосунку MyARX та відвідати із пошкодженим автомобілем обрану СТО. Решту ми робимо у тісній співпраці з СТО та за допомогою ІТ-сервісів. За потреби отримати додаткові документи або уточнення можна також звернутися із проблемою у чат чи на електронну пошту.

Саме потреби клієнтів зумовлюють появу нових програм та сервісів. Наприклад, у 2023 році ми запровадили нову послугу — надали клієнтам змогу робити фото- та відеофіксацію авто віддалено. Це можна зробити у нашому застосунку MyARX, на сайті є інструкція. Зробивши такий огляд, клієнти можуть придбати поліс КАСКО дистанційно за допомогою нашого менеджера. Загалом у застосунку можна тримати усі договори родини, спілкуватися з компанією, стежити за поетапним врегулюванням справи (реєстрація справи, її розгляд, визначення суми збитку, рішення у справі, сума виплати та її одержувач).

Ми ретельно відстежуємо зворотний зв’язок від наших клієнтів. За полісом КАСКО «ВСЕ включено» після врегулювання кожен клієнт отримує запит щодо якості нашого сервісу. Це називається ТСF — Тransparent Customer Feedback. TCF дозволяє клієнтам відразу оцінити якість послуг компанії за 5-зірковою шкалою. Відгуки з’являються на сайті компанії у режимі реального часу. Адмініструє збирання та перевірку відгуків незалежна компанія eKomi, яка базується у Німеччині та є європейським лідером в галузі роботи зі зворотним зв’язком.

ARX — єдиний страховик КАСКО в Україні, який пропонує такий сервіс. Від 2021 року ми маємо клієнтську оцінку 4,8 бала з 5, за що отримали Золотий знак еКomi. Ми продовжуємо тримати такий показник, тобто навіть воєнні дії не завадили нам впроваджувати сервіс найвищої якості, що, безумовно, цінують наші клієнти.

Тож можна сказати, що поліси КАСКО від ARX — це надійність, сучасність, якісний сервіс, прозорість врегулювання та гарантовані виплати, якщо немає порушень умов договору. Ми щороку пропонуємо клієнтам інновації, щоб зробити наші поліси більш привабливими та зручними.

Як на ринок КАСКО впливає війна? Що змінилося у поведінці клієнтів, врегулюванні збитків, загалом ситуації на ринку?

Війна впливає на всю економіку, страхування є її частиною. Ті клієнти, які залишаються економічно активними, продовжують страхуватися, сприймаючи страхування як надійний інструмент захисту своїх економічних інтересів. Звичайно, зараз клієнти більш ретельно та обережно обирають постачальників, для них важливо отримати гарантії якісного сервісу та виплат.

Ми завжди у топ-3 за виплатами, прозоро публікуємо інформацію, є безумовним лідером страхового ринку за основними показниками (премії, капітал, резерви, прибуток тощо), тож нам довіряють. ARX цього року святкує 30-річчя, ми пройшли довгий шлях, щоб побудувати репутацію надійного страховика. Зараз ця репутація допомагає нам утримувати наших клієнтів та знаходити нових.

Щодо врегулювання збитків, то, як зазначалося вище, ми активно розвиваємо дистанційне врегулювання. Зараз зростає попит саме на такий сервіс. ARX уже давно приймає більшість документів у вигляді цифрових копій. В окремих випадках просимо цифрову копію засвідчити електронним підписом. Електронним підписом можна засвідчити цифрові документи. Щодо каналів надання цифрових документів, маємо такі варіанти: електронні скриньки компанії, персональний застосунок MyARX, месенджери (Viber, Telegram).

Загалом страховий ринок показав себе як досить стійкий під час війни, більшість провідних гравців змогли утримати свої позиції.

Наскільки великою залишається частка банківського страхування у КАСКО? На чому ARX ставить акцент — на корпоративному чи роздрібному ринку?

Частка банківського страхування в КАСКО залишається істотною, але не можемо сказати, що це основна частина. Зараз вона удвічі менша, ніж була до війни. Той факт, що частка автокредитів у загальних продажах авто від початку війни скоротилася удвічі, вочевидь, відбивається і на частині банківського КАСКО у нашому портфелі.

Більша частина портфеля авто-КАСКО припадає на страхування фізичних осіб, але корпоративне страхування також у нашому фокусі. Для корпоративного клієнта (автопарку) це завжди індивідуальний підхід, як кажуть, tailor made андерайтинг.

Які очікування та прогнози щодо КАСКО на 2024 рік?

Щодо прогнозів, то багато чого буде залежати від кількості проданих нових авто, від того, чи буде зростання, чи буде активне кредитування. Але зараз ми бачимо, що існує відкладений попит на заміну авто, тож поволі процес відновлюється. Потреба оновити парк для бізнесу або придбати нову автівку для фізичних осіб позитивно впливає на ринок, тож можна припустити, що премії за КАСКО зростатимуть не менш ніж на 20%.

Щодо продуктів, то ми очікуємо, що наш продукт КАСКО «Все включено», який покриває майже усі можливі ризики, традиційно матиме попит. Те саме стосується і КАСКО «Залізний купол», зважаючи на його актуальність в умовах війни. Для авто старшого віку будуть також розвиватися альтернативні продукти, ми це бачимо на інших ринках, де середній вік автопарку подібний до українського.

Попри всі невизначеності, які існують у країні та в економіці, можемо стверджувати, що ми ведемо бізнес майже так само, як це було до війни. Зараз ми впевнені, що впораємося чи не з усіма викликами й продовжимо надавати послуги нашим клієнтам.

Компанія адаптувалася до ситуації, адаптувалися наші клієнти, стабілізувався попит, тож ми не бачимо надзвичайних ризиків, які б могли впливати на нашу роботу і рівень якості у 2024 році.

Ми продовжуємо дуже багато інвестувати у нові сервіси, в ІТ-рішення та обов’язково протягом року будемо виходити з новими актуальними пропозиціями. Ми не зупинялися і не збираємося зупинятися у подальшому розвитку. Ми віримо в Україну та нашу Перемогу!