Тренды и вызовы в медицинском страховании 2025 года

Чего работодателям ждать от страховщиков на рынке ДМС? В этом материале расскажу о методиках, оценках и прогнозах на 2025 год.

Медицинская инфляция – это специфический вид инфляции, характеризующийся ростом цен на медицинские услуги, лекарства и сопутствующие расходы. В Украине этот показатель оказывает значительное влияние на финансовую стабильность как медицинских учреждений, так и страховых компаний, работающих в сфере медицинского страхования.

Причины роста расходов в медицинском секторе за последние годы:

2021: рост расходов на медицинские услуги через COVID-19.

2022 год: рекордные показатели вызваны военными действиями, дефицитом медикаментов и логистическими трудностями.

2023 год: медицинская инфляция осталась на высоком уровне из-за курса гривны, инфляции в фармацевтическом секторе и высокого спроса на медицинские услуги.

Госстат дает общую картину в стране, но фактическая медицинская инфляция в медицинском страховании выше общегосударственной, ведь страховые компании в основном работают в сегменте частной медицины, где ценообразование формируется на рыночных условиях. Так, средний ежегодный рост цен на медицинские услуги и медикаменты в течение 2020-2022 годов, по результатам аналитики страховщиков, составил 12-15%, а уже в 2024-м достиг 20-22%.

Ожидание на конец 2024 и 2025 год

Аналитики страховых компаний прогнозируют, что в конце 2024-2025 годах темпы медицинской инфляции в Украине будут оставаться высокими из-за ряда факторов:

Импортозависимость: большинство лекарств и медицинского оборудования импортируются, поэтому рост курсов валют напрямую влияет на цены. Инвестиции в восстановление системы здравоохранения: из-за разрушения медицинской инфраструктуры в результате войны. Технологическое развитие: внедрение новых медицинских технологий, нуждающихся в дополнительных финансовых ресурсах. Изменения законодательства: рост размера минимальной оплаты труда, ведь 60-70% стоимости медицинских услуг — это именно оплата услуг врачей. Энергетическая ситуация в стране: для обеспечения бесперебойной работы дополнительных расходов медицинских учреждений на средства энергонезависимости. Прогноз на 2025 год: медицинская инфляция может фактически превысить 22-25%, если не будет значительного экономического улучшения или стабилизации рыночных условий.

UNIVERSALNA стала одной из первых в Украине, которая начала системно прогнозировать медицинскую инфляцию и учитывать ее при лонгации клиентов. Это позволило нам во-первых обеспечить стабильность тарифов для клиентов в долгосрочной перспективе. Во-вторых, своевременно скорректировать страховые взносы, минимизируя риски финансовых потерь. В третьих, использовать гибкие финансовые инструменты для покрытия непредвиденных расходов.

Благодаря такому подходу в UNIVERSALNA создана модель, которая позволяет безопасно проходить через финансовые вызовы, в частности, прогнозируемую медицинскую инфляцию 2025 года.

Кадровый голод и отток трудоспособного населения в Украине: вызовы и решения в 2024-2025 годах

UNIVERSALNA создала эффективные решения в сфере ДМС, позволяющих компаниям сохранять лояльность сотрудников и привлекать новые таланты. Благодаря нашим услугам работодатели получают очевидные преимущества, на которых следует остановиться отдельно.

Содержание персонала:

полный спектр медицинских услуг, обеспечивающий сотрудников качественной медицинской помощью и профилактикой;

психологическая поддержка, являющаяся важным аспектом в военное время и повышающая удовлетворенность работников.

Привлечение новых кадров:

медицинское страхование является частью социального пакета и становится конкурентным преимуществом компании на рынке труда;

позиционирование компании как ответственного и заботливого работодателя.

Улучшение производительности:

здоровые и довольные работники работают более эффективно, что напрямую влияет на бизнес-результаты;

снижение уровня прогулов и больничных из-за доступа к скорой медицинской помощи.

Новый подход UNIVERSALNA позволяет клиентам не только адаптироваться к реалиям кадрового голода, но и выйти из него сильнее благодаря стратегическим инвестициям в здоровье персонала. Решения UNIVERSALNA в сфере ДМС помогают клиентам эффективно решать эти вызовы, обеспечивая стабильность и конкурентоспособность в сложных условиях.

Изменения возрастно-гендерного состава персонала в Украине: влияние на ДМС и новые подходы

Из-за войны, мобилизацию и миграцию в 2022-2025 годах Украина сталкивается со значительными изменениями в структуре рабочей силы. Это влияет на бизнес, особенно в аспекте социальных гарантий и корпоративных программ, в частности, добровольного медицинского страхования.

Основные изменения заключаются в уменьшении доли мужчин в возрасте 25-50 лет, увеличении доли молодежи до 25 лет и численности работников старше 50 лет, а также значительном увеличении доли женщин в составе персонала.

Новый подход UNIVERSALNA по формированию ДМС

Изменение структуры персонала требует адаптации продуктов ДМС, чтобы отвечать новым потребностям работников всех возрастов и пола. Например, ДМС для молодежи в возрасте до 25 лет имеет акцент на программы профилактики (вакцинация, скрининги), а также содержит дополнительные услуги, такие как психологическая поддержка и покрытие спортивных занятий, чтобы соответствовать их ожиданиям активного образа жизни.

ДМС для работников в возрасте 50 лет предлагает расширенное покрытие хронических заболеваний (кардиология, ревматология), программы регулярных обследований для профилактики возрастных заболеваний Важным элементом является доступ к качественной диагностике и медикаментам.

ДМС для женщин также имеет особенности, например дополнительное медицинское страхование для беременных, в частности покрытие родов и послеродового ухода, а также обеспечение доступа к консультациям специалистов по женскому здоровью.

Существенной составной частью подхода к формированию программ ДМС является гибкость и персонализация. Мы внедряем модульные программы, позволяющие выбрать оптимальный набор услуг для каждой категории работников.

сохранение лояльности работников: особенно в условиях конкуренции за кадры;

уменьшение затрат из-за улучшения здоровья персонала: своевременная профилактика и лечение помогают избежать длительных больничных;

привлечение новых работников: социальный пакет с расширенным ДМС является конкурентным преимуществом на рынке труда.

Изменение возрастно-гендерного состава персонала в Украине вызов, который требует новых подходов к формированию программ ДМС. UNIVERSALNA учитывает эти изменения и разрабатывает эффективные решения, помогающие нашим клиентам обеспечить комфортные условия для всех категорий работников, укрепляя их позицию как привлекательного работодателя.