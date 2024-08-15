"Изменения происходят, но медленно": готовы ли работодатели нанимать людей старшего поколения, чтобы уменьшить влияние кадрового кризиса на бизнес

В Украине работодатели все активнее нанимают людей старшего поколения. Представители бизнеса отмечают, что люди 50+ являются высококвалифицированными специалистами с большим опытом, ответственностью и мотивацией к работе. Поможет ли отказ от эйджизма улучшить ситуацию на рынке труда страны и как кандидатам преодолеть возрастную предвзятость — читайте в материале.

Возрастная дискриминация на рынке труда является распространенной проблемой, которая может помешать карьере квалифицированного кандидата. Эйджизм проявляется в различных формах, которые могут оставить как опытных, так и менее опытных кандидатов с чувством разочарования и недооценки. В Украине ситуация с кадрами продолжает ухудшаться, поэтому работодатели начали активнее рассматривать кандидатов разных возрастов, людей с инвалидностью, работников без опыта и других, чтобы преодолеть кризис нехватки кадров.

По данным исследования OLX Работа, 67% украинских работодателей уже столкнулись с кадровым кризисом. Основными ее причинами отмечают: мобилизацию и сложности в трудоустройстве мужчин (79%) и миграцию населения за границу (53%).

Среди путей разрешения кадрового кризиса крупные компании (51+ сотрудников) чаще выбирают бронированием работников, а средние предприятия (11-50 сотрудников) больше ориентированы на найм пенсионеров и людей с инвалидностью.

"Исследование четко показывает, с какими вызовами сталкивается украинский рынок труда и на какие шаги в первую очередь готовы идти работодатели. Например, компании с 11-50 сотрудниками гораздо чаще стараюсь нанимать на работу лиц пенсионного возраста и лиц с инвалидностью и при этом им больше не хватает как раз серых воротничков. В западных областях значительно большая часть опрошенных планируют нанимать молодежь (до 25 лет) в случае обострения кадрового кризиса. Работодатели вынуждены искать новые подходы к найму и содержанию персонала в условиях войны и экономической нестабильности", - комментирует руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Работодатели начали активнее привлекать пенсионеров к работе, но есть нюанс

В Work.ua сообщили, что в июле 2024 увеличилось вакансий для пенсионеров (+6%). Таким образом, для уменьшения негативного влияния дефицита кадров на бизнес работодатели готовы преодолевать предубеждения к разным категориям работников и нанимать людей старшего поколения.

По словам HR-экспертки, владелицы Агентства TalentMatch Наталии Слинько, сейчас наблюдаются постепенные изменения в отношении работников старшего возраста, хотя эти изменения происходят не быстро. Многие руководители до сих пор не воспринимают старших работников как ценный ресурс, предпочитая молодых кандидатов. Часто старшие работники получают работу, которая не соответствует их уровню профессионализма, и это проблема.

С одной стороны, рекрутеры пытаются избегать эйджизма и активно привлекают кандидатов всех возрастов. Они понимают важность разнообразия на рынке труда и часто поддерживают кандидатов постарше. С другой стороны, руководители компаний могут предупреждать, опасаясь, что они не смогут эффективно управлять такими работниками. Слинько Наталья HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch

Причины этого могут быть разными: от стереотипов отсутствия динамичности и прогрессивности до опасений, что старшие работники не смогут освоить новые технологии. Это часто оказывается ошибкой, поскольку многие старшие работники обладают большим опытом и знаниями, которые могут быть очень полезны, говорит HR-экспертка.

HRD Sense Bank Елена Великая добавила, что один из главных стереотипов — считать, что кандидатов в возрасте 50+ или 60+ нужно обязательно переучить, особенно в сфере ИТ-технологий. Но на практике многие из этих поисковиков обладают высоким уровнем цифровых и технологических знаний и навыков, а также знают несколько языков на уровне выше среднего.

Существует также другая сторона – сами кандидаты. Некоторые из них могут действительно не быть достаточно прогрессивными или не следить за новинками в своей области, что снижает их конкурентоспособность. Другие, напротив, могут пытаться навязывать свои методы работы, что иногда приводит к конфликтам в коллективе. Однако если кандидат старшего возраста готов к сотрудничеству, гибкий и настроен на профессиональное развитие, то проблем обычно не возникает, говорит Наталья Слинько.

"Таких людей, к сожалению, не так много, но они есть, и им следует скрывать из резюме информацию, которая может намекать на их возраст: фото, даты получения образования и непрофильный опыт. Это поможет им пройти к этапу собеседования, где все будет зависеть от их настроения и уверенности в себе", — рассказала HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch Слинько Наталья.

В то же время растет новое поколение рекрутеров, готовых работать с кандидатами постарше, ведь отказывать всем старшим кандидатам нецелесообразно, поскольку это снижает шансы компаний на заполнение вакансий. Руководители, ранее настороженно относившиеся к таким работникам, постепенно меняют свое мнение.

В Фонде "Жизнелюб" рассказали, что в этом году социальный проект "Неделя взрослого стажера" побил все рекорды. Основная цель проекта – разрушить стереотипы о возрастных ограничениях на рынке труда и создать равные условия для всех. В рамках инициативы в течение шести лет Фонд организует "Неделю взрослого стажера", чтобы помочь пожилым людям найти работу.

Так, в 2024 году к проекту присоединилось более 890 человек в возрасте от 50 до 77 лет, желающих развиваться профессионально и реализовать свой потенциал. Кроме того, проведено 150 стажировок, но пока еще продолжаются собеседования, поскольку 467 человек получили приглашение на собеседование. В настоящее время уже 50 первых кандидатов прошли несколько этапов собеседований и получили от работодателя предложение о трудоустройстве.

В Фонде ожидается, что состоится как минимум еще 100 трудоустройств.

"Такой высокий интерес свидетельствует о растущей потребности людей постарше в трудоустройстве и самореализации", — говорят представители Фонда.

Собеседница delo.ua HRD Sense Bank Елена Великая рассказала об опыте найма сотрудников в возрасте 50+. По ее словам, Sense Bank уже имел опыт найма сотрудников постарше, но после встречи с представителями Благотворительного фонда "Жизнелюб" компания начала рассматривать эту категорию как отдельный источник высококвалифицированных специалистов.

Это решение отвечает нашему стратегическому видению и ключевой ценности открытости – обеспечивать равные возможности для всех поколений и привлекать в команду профессионалов с богатым опытом. Хотя в банковском секторе есть дефицит кадров, наше решение нанимать специалистов в возрасте 50+, 60+ и 70+ продиктовано не только потребностью закрыть вакансии, но и пониманием ценности опыта, жизненной мудрости и энергии, которые они привносят в команду. Елена Большая HRD Sense Bank

Елена добавила, что во время первого Speed Dating интервью, всего за несколько часов компания закрыла 12 узкоспециализированных вакансий, таких как менеджер проекта "Инклюзивность", специалист по военному учету, а также позиции в ИТ-департаменте, административном и финансовом отделах и т.п.. Из 33 кандидатов оферы получили 12, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и соответствии кандидатов к требованиям бизнеса.

"Если говорить о цифрах, то срок закрытия подобных вакансий обычно составляет 30-45 дней, но благодаря этому проекту мы справились за 14 дней. Мы видим большой потенциал в продолжении этого сотрудничества благодаря глубокому опыту кандидатов, их невероятной энергии, мотивации делать что-то полезное, а также ответственному и требовательному подходу к своей работе", — рассказала HRD Sense Bank Елена Великая.

Она резюмировала, что найм людей старшего возраста поможет преодолеть дефицит кадров и облегчить ситуацию на рынке труда. А создание равных условий для всех поколений способствует социальной справедливости и устойчивому развитию бизнеса в Украине.

Наталья Слинько отметила, что, несмотря на то, что некоторые работодатели пересматривают свое отношение к найму работников старшего возраста, но в целом стереотипы все еще оказывают сильное влияние на рынок труда.

Многие компании воспринимают старших кандидатов как временных работников для неквалифицированных должностей, таких как работа кассиром или на производстве, даже не рассматривая их как потенциальных офисных работников. Однако, если человек постоянно развивается, его возраст не препятствует успешной карьере. Ведь среди старших работников много таких, кто готов адаптироваться к новым условиям, осваивать современные технологии и работать эффективно в команде.

Изменения происходят, но медленно. Как компаниям, так и кандидатам необходимо адаптироваться к новым условиям. Компаниям следует находить гибкие модели работы с работниками всех возрастов, а кандидатам старшего возраста — быть готовыми к постоянному обучению и развитию. Тогда у них будет больше шансов на успешное трудоустройство, вне зависимости от возраста. Наталья Слинько HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch

Возрастная предвзятость при поиске работы: как ее преодолеть

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