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"Изменения происходят, но медленно": готовы ли работодатели нанимать людей старшего поколения, чтобы уменьшить влияние кадрового кризиса на бизнес
В Украине работодатели все активнее нанимают людей старшего поколения. Представители бизнеса отмечают, что люди 50+ являются высококвалифицированными специалистами с большим опытом, ответственностью и мотивацией к работе. Поможет ли отказ от эйджизма улучшить ситуацию на рынке труда страны и как кандидатам преодолеть возрастную предвзятость — читайте в материале.
Возрастная дискриминация на рынке труда является распространенной проблемой, которая может помешать карьере квалифицированного кандидата. Эйджизм проявляется в различных формах, которые могут оставить как опытных, так и менее опытных кандидатов с чувством разочарования и недооценки. В Украине ситуация с кадрами продолжает ухудшаться, поэтому работодатели начали активнее рассматривать кандидатов разных возрастов, людей с инвалидностью, работников без опыта и других, чтобы преодолеть кризис нехватки кадров.
По данным исследования OLX Работа, 67% украинских работодателей уже столкнулись с кадровым кризисом. Основными ее причинами отмечают: мобилизацию и сложности в трудоустройстве мужчин (79%) и миграцию населения за границу (53%).
Среди путей разрешения кадрового кризиса крупные компании (51+ сотрудников) чаще выбирают бронированием работников, а средние предприятия (11-50 сотрудников) больше ориентированы на найм пенсионеров и людей с инвалидностью.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Исследование четко показывает, с какими вызовами сталкивается украинский рынок труда и на какие шаги в первую очередь готовы идти работодатели. Например, компании с 11-50 сотрудниками гораздо чаще стараюсь нанимать на работу лиц пенсионного возраста и лиц с инвалидностью и при этом им больше не хватает как раз серых воротничков. В западных областях значительно большая часть опрошенных планируют нанимать молодежь (до 25 лет) в случае обострения кадрового кризиса. Работодатели вынуждены искать новые подходы к найму и содержанию персонала в условиях войны и экономической нестабильности", - комментирует руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.
Работодатели начали активнее привлекать пенсионеров к работе, но есть нюанс
В Work.ua сообщили, что в июле 2024 увеличилось вакансий для пенсионеров (+6%). Таким образом, для уменьшения негативного влияния дефицита кадров на бизнес работодатели готовы преодолевать предубеждения к разным категориям работников и нанимать людей старшего поколения.
По словам HR-экспертки, владелицы Агентства TalentMatch Наталии Слинько, сейчас наблюдаются постепенные изменения в отношении работников старшего возраста, хотя эти изменения происходят не быстро. Многие руководители до сих пор не воспринимают старших работников как ценный ресурс, предпочитая молодых кандидатов. Часто старшие работники получают работу, которая не соответствует их уровню профессионализма, и это проблема.
Причины этого могут быть разными: от стереотипов отсутствия динамичности и прогрессивности до опасений, что старшие работники не смогут освоить новые технологии. Это часто оказывается ошибкой, поскольку многие старшие работники обладают большим опытом и знаниями, которые могут быть очень полезны, говорит HR-экспертка.
HRD Sense Bank Елена Великая добавила, что один из главных стереотипов — считать, что кандидатов в возрасте 50+ или 60+ нужно обязательно переучить, особенно в сфере ИТ-технологий. Но на практике многие из этих поисковиков обладают высоким уровнем цифровых и технологических знаний и навыков, а также знают несколько языков на уровне выше среднего.
Существует также другая сторона – сами кандидаты. Некоторые из них могут действительно не быть достаточно прогрессивными или не следить за новинками в своей области, что снижает их конкурентоспособность. Другие, напротив, могут пытаться навязывать свои методы работы, что иногда приводит к конфликтам в коллективе. Однако если кандидат старшего возраста готов к сотрудничеству, гибкий и настроен на профессиональное развитие, то проблем обычно не возникает, говорит Наталья Слинько.
"Таких людей, к сожалению, не так много, но они есть, и им следует скрывать из резюме информацию, которая может намекать на их возраст: фото, даты получения образования и непрофильный опыт. Это поможет им пройти к этапу собеседования, где все будет зависеть от их настроения и уверенности в себе", — рассказала HR-экспертка, владелица Агентства TalentMatch Слинько Наталья.
В то же время растет новое поколение рекрутеров, готовых работать с кандидатами постарше, ведь отказывать всем старшим кандидатам нецелесообразно, поскольку это снижает шансы компаний на заполнение вакансий. Руководители, ранее настороженно относившиеся к таким работникам, постепенно меняют свое мнение.
В Фонде "Жизнелюб" рассказали, что в этом году социальный проект "Неделя взрослого стажера" побил все рекорды. Основная цель проекта – разрушить стереотипы о возрастных ограничениях на рынке труда и создать равные условия для всех. В рамках инициативы в течение шести лет Фонд организует "Неделю взрослого стажера", чтобы помочь пожилым людям найти работу.
Так, в 2024 году к проекту присоединилось более 890 человек в возрасте от 50 до 77 лет, желающих развиваться профессионально и реализовать свой потенциал. Кроме того, проведено 150 стажировок, но пока еще продолжаются собеседования, поскольку 467 человек получили приглашение на собеседование. В настоящее время уже 50 первых кандидатов прошли несколько этапов собеседований и получили от работодателя предложение о трудоустройстве.
В Фонде ожидается, что состоится как минимум еще 100 трудоустройств.
"Такой высокий интерес свидетельствует о растущей потребности людей постарше в трудоустройстве и самореализации", — говорят представители Фонда.
Собеседница delo.ua HRD Sense Bank Елена Великая рассказала об опыте найма сотрудников в возрасте 50+. По ее словам, Sense Bank уже имел опыт найма сотрудников постарше, но после встречи с представителями Благотворительного фонда "Жизнелюб" компания начала рассматривать эту категорию как отдельный источник высококвалифицированных специалистов.
Елена добавила, что во время первого Speed Dating интервью, всего за несколько часов компания закрыла 12 узкоспециализированных вакансий, таких как менеджер проекта "Инклюзивность", специалист по военному учету, а также позиции в ИТ-департаменте, административном и финансовом отделах и т.п.. Из 33 кандидатов оферы получили 12, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и соответствии кандидатов к требованиям бизнеса.
"Если говорить о цифрах, то срок закрытия подобных вакансий обычно составляет 30-45 дней, но благодаря этому проекту мы справились за 14 дней. Мы видим большой потенциал в продолжении этого сотрудничества благодаря глубокому опыту кандидатов, их невероятной энергии, мотивации делать что-то полезное, а также ответственному и требовательному подходу к своей работе", — рассказала HRD Sense Bank Елена Великая.
Она резюмировала, что найм людей старшего возраста поможет преодолеть дефицит кадров и облегчить ситуацию на рынке труда. А создание равных условий для всех поколений способствует социальной справедливости и устойчивому развитию бизнеса в Украине.
Наталья Слинько отметила, что, несмотря на то, что некоторые работодатели пересматривают свое отношение к найму работников старшего возраста, но в целом стереотипы все еще оказывают сильное влияние на рынок труда.
Многие компании воспринимают старших кандидатов как временных работников для неквалифицированных должностей, таких как работа кассиром или на производстве, даже не рассматривая их как потенциальных офисных работников. Однако, если человек постоянно развивается, его возраст не препятствует успешной карьере. Ведь среди старших работников много таких, кто готов адаптироваться к новым условиям, осваивать современные технологии и работать эффективно в команде.
Возрастная предвзятость при поиске работы: как ее преодолеть
Американское издание Forbes исследовало, как может выглядеть возрастная предвзятость, с которой сегодня сталкиваются кандидаты, и какие эффективные способы они используют, чтобы показать потенциальным работодателям, что возраст – это лишь цифра, когда речь идет о профессиональном успехе.
- Задокументируйте соответствующие достижения. Один из лучших способов преодолеть возрастную пристрастность при поиске работы — задокументировать свои достижения в резюме.
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Выявление предвзятости. Эйджизм — это форма дискриминации, которая может проявляться при отборе резюме или на собеседованиях, когда возраст кандидата сравнивается с его опытом и воспринимается как недостаток. Открытое обсуждение этой предвзятости – один из способов противодействия эйджизму.
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Продемонстрируйте свою способность к адаптации. Подчеркивайте свою постоянную приверженность к обучению и адаптации. Покажите недавние проекты или обучение, чтобы продемонстрировать свою способность оставаться актуальной и ценной на рынке труда.
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Поддерживайте актуальность своего резюме. Ограничьте свое резюме в последние 10-15 лет опыта. Важный, но более старый опыт можно включить без указания дат.
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Подчеркните разнообразие своего опыта. Интервьюеры могут предполагать, что у вас нет технологических навыков или что вы сопротивляетесь изменениям только из-за своего возраста. Однако ваши лучшие активы – это опыт и мудрость. Подчеркните, как ваше разнообразное прошлое делает вас уникальным кандидатом на этот пост и поможет компании преодолеть будущие вызовы.
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Выразите свои возможности и энтузиазм. Если во время собеседования появляются предубеждения, вы можете ответить, подчеркнув, насколько вы способны и рады оправдать ожидания от этой роли.
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Укажите огромную ценность, которую вы приносите. Опытные кандидаты часто сталкиваются с возрастной дискриминацией, что в основном связана с необходимостью платить им больше, чем менее опытным кандидатам. Идеальный подход – подчеркнуть огромную ценность, которую вы приносите, независимо от стоимости. Ваш опыт, способность решать проблемы и скорость обучения – это факторы, придающие ценности любой организации.
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Выделите актуальные навыки. Следует сосредоточиться на непрерывном обучении и подчеркнуть свою адаптивность и современные навыки, актуальные на рынке труда.
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Ориентируйтесь на то, что вы можете контролировать. Важно сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а также показывать свою квалификацию и способности. Уверенность, опыт, энтузиазм, готовность учиться и развиваться, а также коммуникативные навыки – это качества, подчеркивающие вашу потенциальную ценность для команды в любом возрасте.
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Рассматривайте свой возраст как свою силу. Если вы считаете, что ваш возраст может быть в ваш ущерб, сразу же подчеркните его как преимущество, акцентируя на ценности вашего опыта.
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Расскажите поразительную историю. Лучший способ преодолеть бессознательное возрастное предубеждение — рассказать историю, которая может удивить интервьюера. Например, расскажите о случае, когда вы осваивали новые технологии или тенденции, чтобы добиться чего-нибудь значительного.
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Четко определите свою мотивацию добиваться успеха. Главное — активно противостоять пристрастному мышлению. Дайте понять в своем резюме и во время собеседования, что вы вдохновлены работой и мотивированы добиваться успеха, а также имеете подтвержденную способность осваивать новые технические навыки и быстро учиться.