Кадрова криза: Чи готові українські роботодавці наймати людей старшого віку

В Україні роботодавці все активніше наймають людей старшого віку. Представники бізнесу зазначають, що люди віком 50+ є висококваліфікованими фахівцями з великим досвідом, відповідальністю та мотивацією до роботи. Чи допоможе відмова від ейджизму покращити ситуацію на ринку праці країни та як кандидатам подолати вікову упередженість — читайте в матеріалі.

Вікова дискримінація на ринку праці є поширеною проблемою, яка може зашкодити кар'єрі кваліфікованого кандидата. Ейджизм проявляється в різних формах, що можуть залишити як досвідчених, так і менш досвідчених кандидатів із почуттям розчарування та недооцінення. В Україні ситуація з кадрами продовжує погіршуватися, тому роботодавці почали активніше розглядати кандидатів різних вікових категорій, людей з інвалідністю, працівників без досвіду та інших, щоб подолати кризу з нестачею кадрів.

За даними дослідження OLX Робота, 67% українських роботодавців вже зіткнулися з кадровою кризою. Основними її причинами цього зазначають: мобілізацію та складнощі у працевлаштуванні чоловіків (79%) та міграцію населення за кордон (53%).

Серед шляхів вирішення кадрової кризи великі компанії (51+ співробітників) частіше обирають бронюванням працівників, а середні підприємства (11-50 співробітників) більше орієнтовані на найм пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

"Дослідження чітко показує, з якими викликами стикається український ринок праці та на які кроки в першу чергу готові йти роботодавці. Наприклад, компанії з 11-50 співробітниками набагато частіше стараюся наймати на роботу осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю і при цьому їм найбільше не вистачає якраз сірих комірців. В західних областях значно більша частка опитаних планують наймати молодь (до 25 років) у випадку загострення кадрової кризи. Роботодавці змушені шукати нові підходи до найму та утримання персоналу в умовах війни та економічної нестабільності" - коментує керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Роботодавці почали активніше залучати пенсіонерів до роботи, але є нюанс

У Work.ua повідомили, що у липні 2024 року побільшало вакансій для пенсіонерів (+6%). Таким чином для зменшення негативного впливу дефіциту кадрів на бізнес роботодавці готові долати упередження до різних категорій працівників та наймати людей старшого покоління.

За словами HR-експертки, власниці Агенції TalentMatch Наталії Слинько, зараз спостерігаються поступові зміни у ставленні до працівників старшого віку, хоча ці зміни відбуваються не швидко. Багато керівників досі не сприймають старших працівників як цінний ресурс, віддаючи перевагу молодим кандидатам. Часто старші працівники отримують роботу, яка не відповідає їхньому рівню професіоналізму, і це є проблемою.

З одного боку, рекрутери намагаються уникати ейджизму і активно залучають кандидатів різного віку. Вони розуміють важливість різноманітності на ринку праці і часто підтримують кандидатів старшого віку. З іншого боку, керівники компаній можуть виявляти упередження, побоюючись, що вони не зможуть ефективно керувати такими працівниками. Слинько Наталія HR-експертка, власниця Агенції TalentMatch

Причини цього можуть бути різними: від стереотипів про відсутність динамічності та прогресивності до побоювань, що старші працівники не зможуть освоїти нові технології. Це часто виявляється помилкою, оскільки багато старших працівників володіють великим досвідом і знаннями, які можуть бути дуже корисними, додала HR-експертка.

HRD Sense Bank Олена Велика додала, що один із головних стереотипів, — вважати, що кандидатів віком 50+ або 60+ потрібно обов'язково перенавчати, особливо у сфері ІТ-технологій. Але на практиці багато з цих пошукачів володіють високим рівнем цифрових і технологічних знань й навичок, а також знають кілька мов на рівні вище середнього.

Існує також інша сторона – самі кандидати. Деякі з них можуть дійсно не бути достатньо прогресивними або не стежити за новинками в своїй галузі, що знижує їхню конкурентоспроможність. Інші, навпаки, можуть намагатися нав’язувати свої методи роботи, що іноді призводить до конфліктів у колективі. Однак, якщо кандидат старшого віку готовий до співпраці, гнучкий і налаштований на професійний розвиток, то проблем зазвичай не виникає, каже Наталія Слинько.

"Таких людей, на жаль, не так багато, але вони є, і їм варто приховувати з резюме інформацію, що може натякати на їхній вік: фото, дати отримання освіти та непрофільний досвід. Це допоможе їм пройти до етапу співбесіди, де все залежатиме від їхньої налаштованості та впевненості в собі", - розповіла HR -експертка, власниця Агенції TalentMatch Слинько Наталія.

Водночас зростає нове покоління рекрутерів, які готові працювати з кандидатами старшого віку, адже відмовляти всім старшим кандидатам недоцільно, оскільки це знижує шанси компаній на заповнення вакансій. Керівники, які раніше насторожено ставилися до таких працівників, поступово змінюють свою думку.

У Фонді "Життєлюб" розповіли, що цього року соціальний проєкт "Тиждень дорослого стажера" побив всі рекорди. Основна мета проєкту – зруйнувати стереотипи про вікові обмеження на ринку праці та створити рівні умови для всіх. В межах ініціативи протягом шести років Фонд організовує "Тиждень дорослого стажера", щоб допомогти літнім людям знайти роботу.

Так, у 2024 році до проєкту долучилося понад 890 людей віком від 50 до 77 років, що бажають розвиватися професійно та реалізувати свій потенціал. Крім того, проведено 150 стажувань, але наразі ще тривають співбесіди, оскільки 467 людей отримали запрошення на співбесіду. На даний момент вже 50 перших кандидатів пройшли декілька етапів співбесід та отримали від роботодавця пропозицію про працевлаштування.

У Фонді очікують, що відбудеться як мінімум ще 100 працевлаштувань.

"Такий високий інтерес свідчить про зростаючу потребу людей старшого віку у працевлаштуванні та самореалізації", - кажуть представники Фонду.

Співрозмовниця delo.ua HRD Sense Bank Олена Велика розповіла про досвід найму співробітників віком 50+. За її словами, Sense Bank уже мав досвід найму співробітників старшого віку, але після зустрічі з представниками Благодійного фонду "Життєлюб" компанія почала розглядати цю категорію як окреме джерело висококваліфікованих фахівців.

Це рішення відповідає нашому стратегічному баченню та ключовій цінності відкритості — забезпечувати рівні можливості для всіх поколінь і залучати до команди професіоналів із багатим досвідом. Хоча в банківському секторі є дефіцит кадрів, наше рішення наймати фахівців віком 50+, 60+ та 70+ продиктоване не лише потребою закрити вакансії, а й розумінням цінності досвіду, життєвої мудрості та енергії, які вони привносять до команди. Олена Велика HRD Sense Bank

Олена додала, що під час першого Speed Dating інтерв'ю, всього за кілька годин компанія закрила 12 вузькоспеціалізованих вакансій, таких як менеджер проєкту "Інклюзивність", фахівець з військового обліку, а також позиції в ІТ-департаменті, адміністративному та фінансовому відділах тощо. Із 33 кандидатів офери отримали 12, що свідчить про високий рівень підготовки та відповідність кандидатів до вимог бізнесу.

"Якщо говорити про цифри, то термін закриття подібних вакансій зазвичай складає 30-45 днів, але завдяки цьому проєкту ми впоралися за 14 днів. Ми бачимо великий потенціал у продовженні цієї співпраці завдяки глибокому досвіду кандидатів, їхній неймовірній енергії, мотивації робити щось корисне, а також відповідальному і вимогливому підходу до своєї роботи", - розповіла HRD Sense Bank Олена Велика.

Вона резюмувала, що найм людей старшого віку допоможе подолати дефіцит кадрів і полегшити ситуацію на ринку праці. А створення рівних умов для всіх поколінь сприяє соціальній справедливості і сталому розвитку бізнесу в Україні.

Наталія Слинько зауважила, що незважаючи на те, що деякі роботодавці переглядають своє ставлення до найму працівників старшого віку, але загалом стереотипи все ще мають сильний вплив на ринок праці. Багато компаній сприймають старших кандидатів як тимчасових працівників для некваліфікованих посад, таких як робота касиром або на виробництві, навіть не розглядаючи їх як потенційних офісних працівників. Однак, якщо людина постійно розвивається, її вік не є перешкодою для успішної кар’єри. Проте серед старших працівників є багато таких, хто готовий адаптуватися до нових умов, освоювати сучасні технології і працювати ефективно в команді.

Зміни відбуваються, але повільно. Як компаніям, так і кандидатам потрібно адаптуватися до нових умов. Компаніям слід знаходити гнучкі моделі роботи з працівниками різного віку, а кандидатам старшого віку — бути готовими до постійного навчання і розвитку. Тоді у них буде більше шансів на успішне працевлаштування, незалежно від віку. Наталія Слинько HR-експертка, власниця Агенції TalentMatch

Вікова упередженість під час пошуку роботи: як її подолати

Американське видання Forbes дослідило, як може виглядати вікова упередженість, з якою сьогодні стикаються кандидати, і які ефективні способи вони використовують, щоб показати потенційним роботодавцям, що вік — це лише цифра, коли мова йде про професійний успіх.