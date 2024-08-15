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Кадрова криза: Чи готові українські роботодавці наймати людей старшого віку
В Україні роботодавці все активніше наймають людей старшого віку. Представники бізнесу зазначають, що люди віком 50+ є висококваліфікованими фахівцями з великим досвідом, відповідальністю та мотивацією до роботи. Чи допоможе відмова від ейджизму покращити ситуацію на ринку праці країни та як кандидатам подолати вікову упередженість — читайте в матеріалі.
Вікова дискримінація на ринку праці є поширеною проблемою, яка може зашкодити кар'єрі кваліфікованого кандидата. Ейджизм проявляється в різних формах, що можуть залишити як досвідчених, так і менш досвідчених кандидатів із почуттям розчарування та недооцінення. В Україні ситуація з кадрами продовжує погіршуватися, тому роботодавці почали активніше розглядати кандидатів різних вікових категорій, людей з інвалідністю, працівників без досвіду та інших, щоб подолати кризу з нестачею кадрів.
За даними дослідження OLX Робота, 67% українських роботодавців вже зіткнулися з кадровою кризою. Основними її причинами цього зазначають: мобілізацію та складнощі у працевлаштуванні чоловіків (79%) та міграцію населення за кордон (53%).
Серед шляхів вирішення кадрової кризи великі компанії (51+ співробітників) частіше обирають бронюванням працівників, а середні підприємства (11-50 співробітників) більше орієнтовані на найм пенсіонерів та осіб з інвалідністю.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Дослідження чітко показує, з якими викликами стикається український ринок праці та на які кроки в першу чергу готові йти роботодавці. Наприклад, компанії з 11-50 співробітниками набагато частіше стараюся наймати на роботу осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю і при цьому їм найбільше не вистачає якраз сірих комірців. В західних областях значно більша частка опитаних планують наймати молодь (до 25 років) у випадку загострення кадрової кризи. Роботодавці змушені шукати нові підходи до найму та утримання персоналу в умовах війни та економічної нестабільності" - коментує керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.
Роботодавці почали активніше залучати пенсіонерів до роботи, але є нюанс
У Work.ua повідомили, що у липні 2024 року побільшало вакансій для пенсіонерів (+6%). Таким чином для зменшення негативного впливу дефіциту кадрів на бізнес роботодавці готові долати упередження до різних категорій працівників та наймати людей старшого покоління.
За словами HR-експертки, власниці Агенції TalentMatch Наталії Слинько, зараз спостерігаються поступові зміни у ставленні до працівників старшого віку, хоча ці зміни відбуваються не швидко. Багато керівників досі не сприймають старших працівників як цінний ресурс, віддаючи перевагу молодим кандидатам. Часто старші працівники отримують роботу, яка не відповідає їхньому рівню професіоналізму, і це є проблемою.
Причини цього можуть бути різними: від стереотипів про відсутність динамічності та прогресивності до побоювань, що старші працівники не зможуть освоїти нові технології. Це часто виявляється помилкою, оскільки багато старших працівників володіють великим досвідом і знаннями, які можуть бути дуже корисними, додала HR-експертка.
HRD Sense Bank Олена Велика додала, що один із головних стереотипів, — вважати, що кандидатів віком 50+ або 60+ потрібно обов'язково перенавчати, особливо у сфері ІТ-технологій. Але на практиці багато з цих пошукачів володіють високим рівнем цифрових і технологічних знань й навичок, а також знають кілька мов на рівні вище середнього.
Існує також інша сторона – самі кандидати. Деякі з них можуть дійсно не бути достатньо прогресивними або не стежити за новинками в своїй галузі, що знижує їхню конкурентоспроможність. Інші, навпаки, можуть намагатися нав’язувати свої методи роботи, що іноді призводить до конфліктів у колективі. Однак, якщо кандидат старшого віку готовий до співпраці, гнучкий і налаштований на професійний розвиток, то проблем зазвичай не виникає, каже Наталія Слинько.
"Таких людей, на жаль, не так багато, але вони є, і їм варто приховувати з резюме інформацію, що може натякати на їхній вік: фото, дати отримання освіти та непрофільний досвід. Це допоможе їм пройти до етапу співбесіди, де все залежатиме від їхньої налаштованості та впевненості в собі", - розповіла HR -експертка, власниця Агенції TalentMatch Слинько Наталія.
Водночас зростає нове покоління рекрутерів, які готові працювати з кандидатами старшого віку, адже відмовляти всім старшим кандидатам недоцільно, оскільки це знижує шанси компаній на заповнення вакансій. Керівники, які раніше насторожено ставилися до таких працівників, поступово змінюють свою думку.
У Фонді "Життєлюб" розповіли, що цього року соціальний проєкт "Тиждень дорослого стажера" побив всі рекорди. Основна мета проєкту – зруйнувати стереотипи про вікові обмеження на ринку праці та створити рівні умови для всіх. В межах ініціативи протягом шести років Фонд організовує "Тиждень дорослого стажера", щоб допомогти літнім людям знайти роботу.
Так, у 2024 році до проєкту долучилося понад 890 людей віком від 50 до 77 років, що бажають розвиватися професійно та реалізувати свій потенціал. Крім того, проведено 150 стажувань, але наразі ще тривають співбесіди, оскільки 467 людей отримали запрошення на співбесіду. На даний момент вже 50 перших кандидатів пройшли декілька етапів співбесід та отримали від роботодавця пропозицію про працевлаштування.
У Фонді очікують, що відбудеться як мінімум ще 100 працевлаштувань.
"Такий високий інтерес свідчить про зростаючу потребу людей старшого віку у працевлаштуванні та самореалізації", - кажуть представники Фонду.
Співрозмовниця delo.ua HRD Sense Bank Олена Велика розповіла про досвід найму співробітників віком 50+. За її словами, Sense Bank уже мав досвід найму співробітників старшого віку, але після зустрічі з представниками Благодійного фонду "Життєлюб" компанія почала розглядати цю категорію як окреме джерело висококваліфікованих фахівців.
Олена додала, що під час першого Speed Dating інтерв'ю, всього за кілька годин компанія закрила 12 вузькоспеціалізованих вакансій, таких як менеджер проєкту "Інклюзивність", фахівець з військового обліку, а також позиції в ІТ-департаменті, адміністративному та фінансовому відділах тощо. Із 33 кандидатів офери отримали 12, що свідчить про високий рівень підготовки та відповідність кандидатів до вимог бізнесу.
"Якщо говорити про цифри, то термін закриття подібних вакансій зазвичай складає 30-45 днів, але завдяки цьому проєкту ми впоралися за 14 днів. Ми бачимо великий потенціал у продовженні цієї співпраці завдяки глибокому досвіду кандидатів, їхній неймовірній енергії, мотивації робити щось корисне, а також відповідальному і вимогливому підходу до своєї роботи", - розповіла HRD Sense Bank Олена Велика.
Вона резюмувала, що найм людей старшого віку допоможе подолати дефіцит кадрів і полегшити ситуацію на ринку праці. А створення рівних умов для всіх поколінь сприяє соціальній справедливості і сталому розвитку бізнесу в Україні.
Наталія Слинько зауважила, що незважаючи на те, що деякі роботодавці переглядають своє ставлення до найму працівників старшого віку, але загалом стереотипи все ще мають сильний вплив на ринок праці. Багато компаній сприймають старших кандидатів як тимчасових працівників для некваліфікованих посад, таких як робота касиром або на виробництві, навіть не розглядаючи їх як потенційних офісних працівників. Однак, якщо людина постійно розвивається, її вік не є перешкодою для успішної кар’єри. Проте серед старших працівників є багато таких, хто готовий адаптуватися до нових умов, освоювати сучасні технології і працювати ефективно в команді.
Вікова упередженість під час пошуку роботи: як її подолати
Американське видання Forbes дослідило, як може виглядати вікова упередженість, з якою сьогодні стикаються кандидати, і які ефективні способи вони використовують, щоб показати потенційним роботодавцям, що вік — це лише цифра, коли мова йде про професійний успіх.
- Задокументуйте відповідні досягнення. Один із найкращих способів подолати вікову упередженість під час пошуку роботи — задокументувати свої досягнення в резюме.
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Виявлення упередженості. Ейджизм — це форма дискримінації, яка може проявлятися під час відбору резюме або на співбесідах, коли вік кандидата порівнюється з його досвідом і сприймається як недолік. Відкрите обговорення цієї упередженості — один із способів протидії ейджизму.
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Продемонструйте свою здатність до адаптації. Підкреслюйте свою постійну відданість навчанню та адаптації. Покажіть нещодавні проєкти або навчання, щоб продемонструвати свою здатність залишатися актуальним і цінним на ринку праці.
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Підтримуйте актуальність свого резюме. Обмежте своє резюме останніми 10-15 роками досвіду. Важливий, але давніший досвід можна включити без зазначення дат.
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Підкресліть різноманітність свого досвіду. Інтерв'юери можуть припускати, що у вас немає технологічних навичок або що ви опираєтеся змінам лише через свій вік. Проте ваші найкращі активи — це досвід і мудрість. Підкресліть, як ваше різноманітне минуле робить вас унікальним кандидатом на цю посаду і допоможе компанії подолати майбутні виклики.
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Висловіть свої можливості та ентузіазм. Якщо під час співбесіди з'являються вікові упередження, ви можете відповісти, підкресливши, наскільки ви здатні та раді виправдати очікування від цієї ролі.
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Покажіть величезну цінність, яку ви приносите. Досвідчені кандидати часто стикаються з віковою дискримінацією, що здебільшого пов'язана з необхідністю платити їм більше, ніж менш досвідченим кандидатам. Ідеальний підхід — підкреслити величезну цінність, яку ви приносите, незалежно від вартості. Ваш досвід, здатність вирішувати проблеми та швидкість навчання — це фактори, які додають цінності будь-якій організації.
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Виділіть актуальні навички. Варто зосередитися на безперервному навчанні та підкреслити свою адаптивність і сучасні навички, що є актуальними на ринку праці.
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Орієнтуйтеся на те, що ви можете контролювати. Важливо зосереджуватися на тому, що ви можете контролювати, а також демонструвати свою кваліфікацію та здібності. Впевненість, досвід, ентузіазм, готовність навчатися і розвиватися, а також комунікативні навички — це якості, які підкреслюють вашу потенційну цінність для команди в будь-якому віці.
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Розглядайте свій вік як свою силу. Якщо ви вважаєте, що ваш вік може бути на вашу шкоду, відразу ж підкресліть його як перевагу, акцентуючи на цінності вашого досвіду.
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Розкажіть вражаючу історію. Найкращий спосіб подолати несвідоме вікове упередження — це розповісти історію, яка може здивувати інтерв'юера. Наприклад, розкажіть про випадок, коли ви освоювали нові технології чи тенденції, щоб досягти чогось значного.
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Чітко визначте свою мотивацію досягати успіху. Головне — активно протистояти упередженому мисленню. Дайте зрозуміти у своєму резюме та під час співбесіди, що ви натхненні роботою і мотивовані досягати успіху, а також маєте підтверджену здатність освоювати нові технічні навички і швидко навчатися.