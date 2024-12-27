Тренди і виклики у медичному страхуванні 2025 року

На що роботодавцям очікувати від страховиків на ринку ДМС? У цьому матеріалі розповім про методики, оцінки та прогнози на 2025 рік.

Медична інфляція — це специфічний вид інфляції, який характеризується зростанням цін на медичні послуги, ліки та супутні витрати. В Україні цей показник значно впливає на фінансову стабільність як медичних закладів, так і страхових компаній, що працюють у сфері медичного страхування.

Причини зростання витрат у медичному секторі за останні роки:

2021 рік: зростання витрат на медичні послуги через COVID-19.

2022 рік: рекордні показники спричинені воєнними діями, дефіцитом медикаментів і логістичними труднощами.

2023 рік: медична інфляція залишилась на високому рівні через курс гривні, інфляцію у фармацевтичному секторі та високий попит на медичні послуги.

Держстат надає загальну картину в країні, але фактична медична інфляція у медичному страхуванні вища за загальнодержавну, адже страхові компанії здебільшого працюють у сегменті приватної медицини, де ціноутворення формується на ринкових умовах. Так, середнє щорічне зростання цін на медичні послуги та медикаменти протягом 2020-2022 років, за результатами аналітики страховиків, становило 12-15%, а вже у 2024-му сягнуло 20-22%.

Очікування на кінець 2024 та 2025 рік

Аналітики страхових компаній прогнозують, що наприкінці 2024-2025 роках темпи медичної інфляції в Україні залишатимуться високими через низку чинників:

Імпортозалежність: більшість ліків і медичного обладнання імпортуються, тому зростання курсів валют напряму впливає на ціни. Інвестиції у відновлення системи охорони здоров’я: через руйнування медичної інфраструктури внаслідок війни. Технологічний розвиток: впровадження нових медичних технологій, що потребують додаткових фінансових ресурсів. Зміни законодавства: щодо зростання розміру мінімальної оплати праці, адже 60-70% вартості медичних послуг — це саме оплата послуг лікарів. Енергетична ситуація в країні: для забезпечення безперебійної роботи додаткові витрати медичних закладів на засоби енергонезалежності. Прогноз на 2025 рік: медична інфляція може фактично перевищити 22-25%, якщо не буде значного економічного покращення або стабілізації ринкових умов.

UNIVERSALNA стала однією з перших в Україні, хто почав системно прогнозувати медичну інфляцію та враховувати її за лонгації клієнтів. Це дозволило нам, по-перше, забезпечити стабільність тарифів для клієнтів у довгостроковій перспективі. По-друге, вчасно скорегувати страхові внески, мінімізуючи ризики фінансових втрат. По-третє, використовувати гнучкі фінансові інструменти для покриття непередбачених витрат.

Завдяки такому підходу в UNIVERSALNA створена модель, яка дозволяє безпечно проходити через фінансові виклики, зокрема прогнозовану медичну інфляцію 2025 року. Ми випередили конкурентів у цьому питанні, забезпечивши стабільність і довіру клієнтів, уникнувши непередбачених збитків.

Кадровий голод та відтік працездатного населення в Україні: виклики та рішення у 2024-2025 роках

UNIVERSALNA створила ефективні рішення у сфері ДМС, що дозволяють компаніям зберігати лояльність співробітників та залучати нові таланти. Завдяки нашим послугам працедавці отримують очевидні переваги, на яких варто зупинитися окремо.

Утримання персоналу:

повний спектр медичних послуг, який забезпечує співробітників якісною медичною допомогою та профілактикою;

психологічна підтримка, яка є важливим аспектом у воєнний час та підвищує задоволеність працівників.

Залучення нових кадрів:

медичне страхування є частиною соціального пакета і стає конкурентною перевагою компанії на ринку праці;

позиціонування компанії як відповідального та турботливого роботодавця.

Покращення продуктивності:

здорові та задоволені працівники працюють ефективніше, що напряму впливає на бізнес-результати;

зниження рівня прогулів і лікарняних через доступ до швидкої медичної допомоги.

Новий підхід UNIVERSALNA дає можливість клієнтам не лише адаптуватися до реалій кадрового голоду, але й вийти з нього сильнішими завдяки стратегічним інвестиціям у здоров’я персоналу. Рішення UNIVERSALNA у сфері ДМС допомагають клієнтам ефективно вирішувати ці виклики, забезпечуючи стабільність і конкурентоспроможність у складних умовах.

Зміни віково-гендерного складу персоналу в Україні: вплив на ДМС і нові підходи

Через війну, мобілізацію та міграцію у 2022-2025 роках Україна стикається із значними змінами у структурі робочої сили. Це впливає на бізнес, особливо в аспекті соціальних гарантій і корпоративних програм, зокрема добровільного медичного страхування.

Основні зміни полягають у зменшенні частки чоловіків віком 25-50 років, збільшення частки молоді до 25 років та кількості працівників старше 50 років, а також значному збільшенні частки жінок у складі персоналу.

Новий підхід UNIVERSALNA щодо формування ДМС

Зміна структури персоналу потребує адаптації продуктів ДМС, щоб відповідати новим потребам працівників різного віку та статі. Наприклад, ДМС для молоді віком до 25 років має акцент на програми профілактики (вакцинація, скринінги), а також містить додаткові послуги, як-от психологічна підтримка та покриття спортивних занять, щоб відповідати їхнім очікуванням щодо активного способу життя.

ДМС для працівників віком 50+ років пропонує розширене покриття хронічних захворювань (кардіологія, ревматологія), програми регулярних обстежень для профілактики вікових захворювань. Важливим елементом є доступ до якісної діагностики та медикаментів.

ДМС для жінок також має особливості, як-от додаткове медичне страхування для вагітних, зокрема покриття пологів і післяпологового догляду, а також забезпечення доступу до консультацій фахівців з жіночого здоров’я.

Суттєвою складовою підходу до формування програм ДМС є гнучкість і персоналізація. Ми впроваджуємо модульні програми, що дозволяють обрати оптимальний набір послуг для кожної категорії працівників. Завдяки новому підходу UNIVERSALNA до адаптації ДМС роботодавці отримують:

збереження лояльності працівників: особливо в умовах конкуренції за кадри;

зменшення витрат через покращення здоров’я персоналу: своєчасна профілактика і лікування допомагають уникнути тривалих лікарняних;

залучення нових працівників: соціальний пакет із розширеним ДМС є конкурентною перевагою на ринку праці.

Зміна віково-гендерного складу персоналу в Україні є викликом, який потребує нових підходів до формування програм ДМС. UNIVERSALNA враховує ці зміни та розробляє ефективні рішення, які допомагають нашим клієнтам забезпечити комфортні умови для всіх категорій працівників, зміцнюючи їхню позицію як привабливого роботодавця.