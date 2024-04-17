“2023-й став для UNIVERSALNA дуже динамічним для бізнесу роком”, - Олексій Музичко

Олексій Музичко, голова правління страхової компанії UNIVERSALNA, у інтерв’ю Delo.ua розповів про попит на телемедицину, попит на ДМС, вплив війни на страхову галузь та перспективи розвитку страхування воєнних ризиків.

- Як змінилося наповнення та покриття програм ДМС протягом пандемії та двох років війни?

Пандемія першою внесла свої корективи у наповнення програм добровільного медичного страхування. Насамперед це особливості лікування небезпечних захворювань, зокрема СOVID-19. До пандемії захворювання, що визнані особливо небезпечними та мають характер епідемії, не покривалися стандартними умовами страхування страхових компаній.

СOVID-19 вніс свої корективи: клієнтоорієнтовані компанії відступили від загальноприйнятих винятків і почали пропонувати своїм клієнтам варіанти діагностики та лікування Сovid-19. Одні страхові покривали повністю всю діагностику та лікування за базовими умовами, інші виділяли окремі індивідуальні ліміти (як на діагностику, так і на лікування), а деякі компанії пропонували корпоративний ліміт на всіх застрахованих за договором добровільного медичного страхування.

UNIVERSALNA використовувала всі згадані варіанти та індивідуально підходила до потреб та побажань корпоративних клієнтів. Подібна ситуація виникла і під час війни, коли новим викликом для страхового ринку стали поранення людей, що були отримані внаслідок ракетних обстрілів та воєнних дій. UNIVERSALNA також додала до ДМС покриття лікування застрахованих, які постраждали від так званих воєнних ризиків.

Ще один тренд, який має особливу популярність, це телемедицина. Наша компанія пропонувала телемедичні послуги ще до пандемії, але справжнім бумом телемедицина стала під час пандемії. В умовах жорсткого карантину наші застраховані користувалися консультаціями найкращих лікарів не виходячи з дому, не наражаючи себе та інших на небезпеку захворіти. На початку війни, коли тисячі застрахованих покинули свої домівки, телемедицина знову стала дуже актуальною послугою. Для людей було важливо отримати консультаційну медичну допомогу рідною мовою. Важливо, що телемедицина стала ще більш адаптивною до країни перебування людини. Це означає, що лікарі, які консультують застрахованих онлайн, навіть намагалися підібрати аналоги ліків, які доступні в країні перебування застрахованого.

Від 2022 року наше медичне страхування розширилося ще однією опцією — психологічною допомогою. Дедалі більше клієнтів готові вносити у програми страхування для своїх працівників психологічну підтримку — як консультації психологів для конкретних працівників, так і тренінги та семінари для всього колективу. Робота психолога з людиною та із колективом відновлює психологічний клімат.

- Як UNIVERSALNA завершила рік на ринку ДМС з погляду премій, виплат, запуску нових продуктів та сервісів?

2023-й став для UNIVERSALNA дуже динамічним для бізнесу роком. Ми збільшили збір страхових премій утричі — з 191 млн грн до рекордних 580 млн грн. Кількість застрахованих зросла більш ніж удвічі. Разом із зростанням кількості застрахованих збільшилися і страхові виплати — з 71 млн грн до 271 млн грн. Це був непростий виклик, тому що кількість звернень у медичний асистанс зросла більш ніж утричі. Із цим викликом UNIVERSALNA впоралася на відмінно.

Враховуючи стрімке зростання портфеля, ми оперативно та ефективно підлаштувалися до нових реалій — збільшили штат медичного асистансу. Зараз у нашому медичному асистансі працюють майже 150 лікарів-операторів. Одночасно з цим оптимізували ІТ та внутрішні процеси, що дозволило підвищити ефективність медичного асистансу ще на 20%.

У 2023 році запустили функціональний та зручний мобільний застосунок, який відповідає усім вимогам клієнтів, продовжили удосконалення чатботів Viber та Telegram, які користуються великою популярністю серед наших клієнтів. Ще більше уваги приділили щоденному контролю якості роботи асистансу: ми єдині на ринку, хто щоденно оцінює кожне звернення застрахованого.

Торік ми запропонували своїм клієнтам ще один дуже цікавий продукт, який користується великим попитом — страхування на випадок критичних захворювань (онкологія, серцеві недуги), що передбачає діагностику та лікування не тільки в Україні, а й у найкращих клініках Ізраїлю, Іспанії, Туреччини тощо на суму до 500 тис. євро.

- Що зараз користується найбільшим попитом — страхування критичних захворювань, фінансування базових медичних послуг (аптека/поліклініка), наявність у полісі стоматології?

Принципово вимоги до наповнення програм страхування не змінилися. Так, клієнти більше уваги приділяють додатковим послугам та сервісам, про які йшлося вище: покриття воєнних ризиків, телемедицина, діагностика та лікування СOVID-19 (особливо останнім часом, коли СOVID-19 «повернувся»), психологічна допомога. Стоматологія як була, так і залишається однією із затребуваних опцій медичного страхування.

Також слід наголосити, що значно зросла популярність профілактичних заходів: профілактичних медичних оглядів, так званих check-up, профілактичних масажів тощо. Багато застрахованих, враховуючи реалії сьогодення зуміли необхідність превентивної медицини, а саме своєчасного раннього виявлення захворювань.

- Наскільки клієнти зацікавлені можливістю застрахувати воєнні ризики? Що вони воліють страхувати насамперед — авто, квартиру, заміську нерухомість, себе?

Попит на страхування воєнних ризиків є. Щодо страхування воєнного ризику на авто фізичних осіб, то ми уже давно пропонуємо цю опцію. Клієнт може придбати додаткове покриття на повну вартість свого авто. Зацікавленість є у бізнесу.

Актуальність цього виду страхування у жовтні 2023 року вивчав Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу». У межах Проєкту провели опитування бізнесменів щодо їхньої зацікавленості у страхуванні майнових воєнних ризиків. Результати показали, що 77% опитаних підприємців розглянули б пропозицію страхування воєнного ризику і назвали прийнятний для них тариф — 0,5-3%. При цьому 40% бізнесменів відповіли, що бажане покриття має бути до $1 млн, ще 18% потребують покриття до $5 млн, 26% опитаних висловлює необхідність у покритті $5-50 млн грн. Також результати опитування показали, що 77% підприємців заявили, що якщо вони отримають такий вид страхування у воєнний час, то й надалі продовжать його, навіть після припинення бойових дій. Найбільш актуальним є страхування інвестицій, комерційної нерухомості (торговельні центри, готелі, офіси), виробничої нерухомості, обладнання тощо.

Що стосується бажаних сум покриття, то, як зазначають бізнесмени, на жаль, жодна страхова компанія, що працює в Україні, натепер немає спеціалізованої програми перестрахування воєнного ризику.

- Чи програми страхування воєнних ризиків суттєво відрізняються від класичних аналогів: ціна, врегулювання, особливості договору, покриття чи наповнення?

Розгляньмо на прикладі страхування авто, яке постраждало від воєнного ризику, а UNIVERSALNA виплатила за цим ризиком приблизно 400 тис. грн. Автомобіль, який стояв на парковці, «посікло із усіх боків» уламками дрона чи ракети. В результаті було пошкоджено панорамний дах, лобове скло, скло багажника, задній бампер. Врегулювання відбувалося за звичайною процедурою: дзвінок клієнта у колцентр, реєстрація події, оцінювання суми збитку на гарантійному сервісі, оплата страховою компанію рахунку за пошкоджені деталі та роботу, роботи, видача відремонтованого авто клієнту. Від моменту події до перерахування грошей сервісу минуло лише 10 календарних днів. Це абсолютно стандартний процес, без особливостей.

Звичайно, якщо спрацює воєнний ризик на великому об’єкті, процедура буде трохи відрізнятися: спершу попрацювати із пошкодженим об’єктом мають державні служби, щоб упевнитися, що об’єкт безпечний для проведення огляду, а далі все йде за звичайною процедурою врегулювання майнового ризику. UNIVERSALNA має досвід врегулювання такої події. Виплата становила приблизно 40 млн грн.