Українські фермери зможуть отримати більше фінансування під гарантії страхування врожаю за підтримки USAID

Страхова компанія UNIVERSALNA, ПриватБанк та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) об’єдналися для запуску програми підтримки мікро-, малого та середнього агробізнесу. Програма дозволить надати агросектору близько 572 млн. грн. додаткового фінансування протягом сезону 2023 року, використовуючи страхування майбутнього врожаю як інструмент зниження кредитного ризику.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Метою є розширення доступу до фінансування для українських фермерів та аграрних компаній шляхом зниження кредитного ризику банку. Українські фермери та сільськогосподарські підприємства зможуть отримати пільгові банківські кредити від ПриватБанку під гарантії страхування майбутнього врожаю від страхової компанії UNIVERSALNA. USAID надасть грантове фінансування для оплати страхування врожаю. Очікується, що нова програма дозволить дофінансувати близько 220 клієнтів з числа малих сільськогосподарських виробників із середньою сумою кредиту 2,6 млн грн. Фермери також отримають переваги від мінімізації ризиків завдяки страхуванню врожаю.

"Новий механізм фінансування забезпечить аграріїв обіговими коштами, яких їм дуже не вистачає для продовження та розширення діяльності в умовах війни. Ми також очікуємо, що цe сприятиме збільшенню числа інновацій у фінансових послугах та інструментах для ММСП. Ми вважаємо, що цей пілотний проект має великий потенціал для масштабування за рахунок страхування майбутнього врожаю", - зазначив Роберт Бонд, керівник Проєкту USAID "Реформування фінансового сектору".

Як повідомив член Правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, агросектор критично важливий для України в період воєнного стану, тому ПриватБанк від початку війни збільшив обсяги фінансування аграріїв майже в 4 рази, і продовжує активне кредитування агросектору, передусім малих підприємств, та підтримує програми щодо пільгового фінансування галузі.

"Сьогодні важливим фактором є те, наскільки швидко фермери можуть отримати фінансування, тому ПриватБанк постійно вдосконалює таймінги кредитних процедур та умови отримання кредитів. Майже всі кредитні пропозиції ПриватБанку можна отримати із компенсаціями відсотків від держави чи за іншими програмами", - відзначив Євген Заіграєв.

"Страхування врожаю дедалі стає все більш розповсюдженою умовою серед банківських установ для кредитування фермерів. На сьогодні в рамках програми USAID планується декілька страхових продуктів: на період перезимівлі до вегетації, від весняної вегетації до збору врожаю та комплексний продукт, що включатиме ці два періоди", - зазначив Андрій Дубей, заступник голови Правління страхової компанії UNIVERSALNA.

Про USAID

USAID є провідним у світі агентством міжнародного розвитку і каталізатором результатів розвитку. USAID співпрацює з Україною з 1992 року. Для отримання додаткової інформації про діяльність USAID в Україні відвідайте його веб-сайт: http://www.usaid.gov/ukraine або сторінку у фейсбуці: https://www.facebook.com/USAIDUkraine

Про Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору»

Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору» - це п’ятирічна програма створення сучасного, ефективного і прозорого фінансового сектору, узгодженого з європейськими і міжнародними ринками. Проєкт надає технічну допомогу, гранти і сприяє у здійснені закупівель своїм партнерам з державного і приватного сектору. Основними напрямками є вдосконалення регулювання та нагляду за фінансовим ринком, зміцнення фінансової інфраструктури, поглиблення фінансового посередництва приватного сектору і розширення приватного фінансування, а також покращення прозорості і комунікації з питань реформування фінансового сектору. Для отримання додаткової інформації про Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору» та його діяльність відвідайте його веб-сайт: http://www.fsr-ua.info/en/ і/або: https://www.facebook.com/FSRproject

Про UNIVERSALNA

Страхова компанія UNIVERSALNA була створена в 1991 році. В 2019 стала частиною світової фінансової групи Fairfax. Акціонером UNIVERSALNA є FFH Ukraine Holdings. Fairfax (Toronto, Canada) володіє 70%, а European Bank for Reconstruction and Development (EBRD, the UK, London) володіє 30% капіталу компанії FFH Ukraine Holdings. Детальніше про компанію UNIVERSALNA на офіційному сайті: https://universalna.com/

Про ПриватБанк

ПриватБанк - найбільший державний банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має потужну цифрову екосистему та розгалужену мережу з понад 1100 відділень, 5000 банкоматів,10 000 терміналів самообслуговування та 240 000 POS-терміналів по всій території країни. Робота ПриватБанку спрямована на розвиток економіки України, підтримку українців та українського бізнесу і під час війни. Більше інформації на https://privatbank.ua