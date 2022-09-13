"Эмми-2022": стали известны победители премии

В Лос-Анджелесе состоялась 74-я ежегодная церемония вручения телевизионной награды премии "Эмми-2022".

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Об этом сообщает Deadline.

Так, лидером по количеству номинаций стал драматический сериал "Наследие" производства HBO – 25 номинаций.

Второе место по количеству претендентов занял "Тед Лассо" от NBC Sports – 20 номинаций, а также "Белый лотос" от HBO – тоже 20 номинаций.

Третье место по сериалу "Hacks" от HBO Max – 17 номинаций. Что касается таких кинолент, как "Эйфория", "Игра в кальмара", "Озарк", то они собрали по 16, 14 и 13 номинаций соответственно.

Напомним, что Netflix подтвердил выход второго сезона сериала "Игра в кальмара".