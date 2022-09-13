"Еммі-2022": стали відомі переможці премії

У Лос-Анджелесі відбулася 74-а щорічна церемонія вручення телевізійної нагороди премії "Еммі-2022".

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Про це повідомляє Deadline.

Так, лідером за кількістю номінацій став драматичний серіал "Спадщина" виробництва HBO - 25 номінацій.

Друге місце за кількістю претендентів зайняв "Тед Лассо" від NBC Sports – 20 номінацій, а також "Білий лотос" від HBO – теж 20 номінацій.

Третє місце за серіалом "Hacks" від HBO Max – 17 номінацій. Щодо таких кінострічок, як "Ейфорія", "Гра в кальмара", "Озарк", то вони зібрали по 16, 14 і 13 номінацій відповідно.

Нагадаємо, що Netflix підтвердив вихід другого сезону серіалу "Гра у кальмара".