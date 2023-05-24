Международная Букеровская премия объявила книгу-победителя 2023 года

Международную Букеровскую премию в 2023 году получили болгарский писатель Георги Господинов и переводчица Анджела Родель за роман "Времеубежище" (Time Shelter). Об этом говорится на сайте награды.

Книга стало первым произведением-победителем премии, который опубликовано на болгарском языке.

В книге рассказывается о "клинике прошлого", которая предлагает лечение для пациентов с болезнью Альцгеймера: каждый этаж воспроизводит десятилетия, транспортируя больных назад во времени. Однако по мере того, как комнаты становятся более убедительными, все больше здоровых людей ищут в клинике "приют времени", надеясь избежать ужасов современной жизни.

Георги Господинов считается наиболее признанным в мире современным болгарским автором – его произведения переведены на 25 языков.

Международная Букеровская премия – одна из самых престижных книжных наград, которую ежегодно вручают за лучшие художественные литературные произведения, переведенные на английский язык.

Приз составляет 50 000 фунтов стерлингов (около 62 000 долларов): сумму распределяют поровну между автором и переводчиком.