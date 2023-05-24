Міжнародна Букерівська премія оголосила книгу-переможця 2023 року

Міжнародну Букерівську премію в 2023 році отримали болгарський письменник Георгі Господинов і перекладачка Анджела Родель за роман "Прихисток часу" (Time Shelter). Про це йдеться на сайті нагороди.

Книга стала першим твором-переможцем премії, який опубліковано болгарською мовою.

У книзі розповідається про "клініку минулого", яка пропонує лікування для пацієнтів із хворобою Альцгеймера: кожен поверх відтворює десятиліття, транспортуючи хворих назад у часі. Однак у міру того, як кімнати стають більш переконливими, все більше здорових людей шукають у клініці "прихисток часу", сподіваючись уникнути жахів сучасного життя.

Георгі Господинов вважається найбільш визнаним у світі сучасним болгарським автором – його твори перекладені 25 мовами.

Міжнародна Букерівська премія є однією із найпрестижніших книжкових нагород, яку щорічно вручають за найкращі художні літературні твори, перекладені англійською мовою.

Приз становить 50 000 фунтів стерлінгів (близько 62 000 доларів): суму розподіляють порівну між автором та перекладачем.