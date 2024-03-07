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Центр "Відсіч" при содействии FAVBET проводит курс по использованию БпЛА для украинских военнослужащих
Компания FAVBET продолжает партнерство с Общественным союзом "Центр подготовки "Відсіч", который профессионально обучает украинских военнослужащих. Специалисты центра работают с различными подразделениями ВСУ, а программу подготовки адаптируют под реальные потребности бойцов на передовой.
В феврале при содействии FAVBET команда "Відсічі" провела для учеников центра новый курс, посвященный боевому обеспечению работы подразделений с использованием БпЛА различных типов.
В ходе курса слушатели осваивают основы использования БпЛА и специфику их боевого применения. Среди тем обучения:
- Цели и задачи подразделений БпАК (беспилотных авиационных комплексов);
- Технические особенности применения различных комплексов;
- Средства коммуникации и безопасность применения на поле боя;
- Тактические приемы при использования БпЛА;
- Тактика прикрытия работы, маскировка и фортификация;
- Топография и гаджеты на поле боя;
- Ведение воздушной разведки и организация взаимодействия подразделений ВСУ на поле боя и в тылу.
"Также по просьбе бойцов мы провели небольшой тренинг с психологической составляющей. Люди действительно имеют большую усталость и проблемы в семьях. К сожалению, не все выдерживают такое давление. Подготовка прошла с максимальным эффектом, ребята довольны, что для нас является огромной наградой", — поделились представители ОС "Відсіч".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Партнерство FAVBET и ОС "Відсіч" — часть системных усилий группы компаний FAVBET и благотворительного фонда Favbet Foundation по поддержке украинской армии. Сегодня общая сумма помощи Силам обороны Украины уже составляет более 300 млн грн.