Центр "Відсіч" за сприяння FAVBET проводить курс з використання БпЛА для українських військовослужбовців

Компанія FAVBET продовжує партнерство з Громадською спілкою "Центр підготовки "Відсіч", що професійно навчає українських військовослужбовців. Спеціалісти центру працюють з різними підрозділами ЗСУ, а програму підготовку адаптують під реальні потреби бійців на передовій.

У лютому за сприяння FAVBET команда "Відсічі" провела для учнів центру новий курс, присвячений бойовому забезпеченню роботи підрозділів з використанням БпЛА різних типів.

В ході курсу слухачі опановують основи використання БпЛА та специфіку їх бойового застосування. Серед тем навчання:

Цілі та задачі підрозділів БпАК (безпілотних авіаційних комплексів);

Технічні особливості застосування різних комплексів;

Засоби комунікації та безпека застосування на полі бою;

Тактичні прийоми при використанні БпЛА;

Тактика прикриття роботи, маскування та фортифікація;

Топографія і гаджети на полі бою;

Ведення повітряної розвідки та організація взаємодії підрозділів ЗСУ на полі бою та в тилу.

Фото: ГС "Центр підготовки "Відсіч"

"Також на прохання бійців ми провели невеликий тренінг з психологічною складовою. Люди дійсно мають велику втому та проблеми в родинах. На жаль, не всі витримують такий тиск. Підготовка пройшла з максимальним ефектом, хлопці задоволені, що для нас є величезною нагородою", — поділилися представники ГС "Відсіч".

Фото: ГС "Центр підготовки "Відсіч"

Партнерство FAVBET та ГС "Відсіч" — частина системних зусиль групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation з підтримки української армії. Сьогодні загальна сума допомоги Силам оборони України вже складає більш як 300 млн грн.