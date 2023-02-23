Favbet Foundation оплатил 4 млн за медицинскую аппаратуру для спасения раненых

Благотворительный фонд Favbet Foundation оплатил 4 млн грн за приобретение медицинского аппарата, который поможет спасать раненых. Современное оборудование получит НДСЛ «‎Охматдет» для собственного пользования.

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Ультразвуковая система BK5000 c аккумулятором с комплектом датчиков и программным обеспечением — специальное оборудование, которое позволит значительно улучшить качество и скорость оказания высококвалифицированной медицинской помощи украинцам, раненым во время боевых действий.

Кроме этого, сканер является незаменимым во время хирургических вмешательств по поводу онкологических заболеваний и сосудистых аномалий головного и спинного мозга.

Команда благотворительного фонда быстро реагирует на острые потребности помощи украинцам, стараясь быть максимально полезной, особенно если это касается возможности спасти жизнь.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией FAVBET. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. С начала полномасштабного вторжения фонд поддерживает украинских бойцов. Так, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые вещи для фронта.