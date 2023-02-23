Favbet Foundation сплатив 4 млн за медичну апаратуру для порятунку поранених

Благодійний фонд Favbet Foundation сплатив 4 млн грн за придбання медичного апарату, який допоможе рятувати поранених. Сучасне обладнання отримає НДСЛ «‎Охматдит» для власного користування.

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Ультразвукова система BK5000 з акумулятором з комплектом датчиків та програмним забезпеченням — спеціальне обладнання, що дасть можливість значно покращити якість та швидкість надання висококваліфікованої медичної допомоги українцям, які були поранені під час бойових дій.

Окрім цього, сканер є незамінним під час хірургічних втручань з приводу онкологічних захворювань та судинних аномалій головного і спинного мозку.

Команда благодійного фонду швидко реагує на гострі потреби допомоги українцям, намагаючись бути максимально корисною, особливо якщо це стосується можливості врятувати життя.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією FAVBET. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. З початку повномасштабного вторгнення фонд підтримує українських бійців. Так за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й інші необхідні речі для фронту.