Около 700 тысяч продуктовых наборов от ООН доставила "Новая почта" в горячие точки

"Новая почта" с начала апреля доставила 677 653 продуктовых набора для пострадавших от войны украинцев. В продуктовые наборы входят хлеб, консервы, макаронные изделия, масло, мука и другие продукты первой необходимости.

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Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что компания сотрудничает с ООН в рамках Всемирной продовольственной программы с целью облегчить жизнь граждан в населенных пунктах, вблизи которых идут боевые действия и живут на грани гуманитарной катастрофы.

В частности, "Новая почта" получает от ООН продукты питания из Европы и уже в Украине формирует из них продуктовые наборы и доставляет в населенные пункты, определенные международной организацией как приоритетные.

По словам руководителя направления "Nova Poshta Humanitarian" Андрея Григорова, в течение последних трех месяцев была выполнена доставка в Краматорск, Чернигов, Днепропетровскую, Харьковскую, Запорожскую и Николаевскую области.

"Зачастую мы доставляем наборы на склад волонтерской организации, представители которой потом раздают их людям. Таким образом, "Новая почта" полностью взяла на себя функции комплектации, логистики и транспортировки в этом проекте. Наше участие в нем - это продолжение гуманитарной миссии, которую мы взяли на себя еще с начала войны в 2014 году", – сказал Андрей Григоров.

В продуктовые наборы входят хлеб, консервы, макаронные изделия, масло, мука и другие продукты первой необходимости. Их вес зависит от региона и наполнения, это может быть небольшой пакет весом 1 кг или большая коробка на 18 кг.

Как сообщили в компании, до конца месяца "Новая почта" доставит еще около 35 000 наборов в Харьковскую область.

Стоит отметить, что Nova Poshta Humanitarian - это направление деятельности "Новой почты", ведущей с начала полномасштабной войны в Украине для всесторонней помощи нашей стране и населению.