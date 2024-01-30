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Сумма уплаченных "АТБ" в 2023 году налогов и сборов превысила 25 млрд грн
По результатам 2023 г. в бюджеты всех уровней компания "АТБ уплатила налогов и сборов (включая таможенные платежи и ЕСВ) 25,06 млрд грн.
Об этом говорится в релизе "АТБ".
Отмечается, что второй изнурительный год войны в Украине стал серьезным испытанием для всего украинского общества, бизнеса и экономики.
"Несмотря на беспрецедентные вызовы, ответственный торговый бизнес показал рост хорошими темпами. Есть надежда, что в этом году он достигнет довоенного уровня. Это важно прежде всего потому, что именно ритейл является драйвером украинской экономики. Его вклад в ВВП составляет около 14%", - отметили в пресс-службе. АТБ".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Там добавили, что компания входит в список 10 крупнейших налогоплательщиков страны.
"По результатам 2023-го в бюджеты всех уровней были уплачены налоги и сборы (включая таможенные платежи и ЕСВ) 25,06 млрд грн. Этот показатель на 4,62 млрд грн превысил финансовые результаты предыдущего года", - говорится в сообщении торговой сети .
В компании напомнили, что по итогам 2022-го "АТБ" уплатила 20,44 млрд грн налогов, а это составляет около половины бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла .
В 2021-м этот показатель был равен 19,45 млрд грн, годом ранее — 15,8 млрд грн. А вот десять лет назад, в 2014 году, сумма уплаченных налогов составила 3,5 млрд грн.
В прошлый год в государственный бюджет от "АТБ" поступило 16,49 млрд грн, в местные бюджеты – 6,02 млрд грн, в целевые фонды направлено 2,55 млрд грн.
Флагман компании — хорошо известная каждому из украинцев сеть "АТБ-Маркет" в течение 2023 уплатила налогов и сборов на сумму 19,45 млрд грн. Государственный бюджет получил от крупнейшей торговой сети взнос в 12,41 млрд грн, в местные бюджеты было уплачено 5,12 млрд грн налогов и сборов, в целевые фонды – 1,92 млрд грн.