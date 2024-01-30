Сума сплачених "АТБ" у 2023 році податків і зборів перевищила 25 млрд грн

За результатами 2023-го до бюджетів усіх рівнів компанія "АТБ сплатила податків і зборів (включно з митними платежами та ЄСВ) 25,06 млрд грн.

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Про це йдеться в релізі "АТБ".

Зазначається, що другий виснажливий рік війни в Україні став вельми серйозним випробуванням для всього українського суспільства, бізнесу й економіки.

"Попри безпрецедентні виклики відповідальний торговельний бізнес показав зростання добрими темпами. Є надія, що цього року він досягне довоєнного рівня. Це важливо насамперед тому, що саме ритейл є драйвером української економіки. Його внесок у ВВП становить близько 14%", - зауважили в "АТБ".

Там додали, що компанія входить до переліку 10 найбільших платників податків країни.

"За результатами 2023-го до бюджетів усіх рівнів було сплачено податків і зборів (включно з митними платежами та ЄСВ) 25,06 млрд грн. Цей показник на 4,62 млрд грн перевищив фінансові результати попереднього року", - йдеться у повідомленні торгової мережі.

У компанії нагадали, що за підсумками 2022-го "АТБ" сплатила 20,44 млрд грн податків, а це становить близько половини бюджетних надходжень від усього вітчизняного ритейлу.

У 2021-му цей показник дорівнював 19,45 млрд грн, роком раніше — 15,8 млрд грн. А от десять років тому, у 2014-му, сума сплачених податків становила 3,5 млрд грн.

Минулоріч до державного бюджету від "АТБ" надійшло 16,49 млрд грн, до місцевих бюджетів – 6,02 млрд грн, до цільових фондів спрямовано 2,55 млрд грн.

Флагман компанії — добре відома кожному з українців мережа "АТБ-Маркет" протягом 2023-го сплатила податків і зборів на суму 19,45 млрд грн. Державний бюджет отримав від найбільшої торгової мережі внесок у 12,41 млрд грн, до місцевих бюджетів було сплачено 5,12 млрд грн податків і зборів, до цільових фондів – 1,92 млрд грн.