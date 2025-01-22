YouTube возобновил доставку почетных "кнопок" блогерам из Украины: как такую получить

Видеохостинг YouTube возобновил доставку украинским авторам контента наград за достижение определенного количества подписчиков. Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, это стало следствием его взаимодействия с корпорацией Google, которой принадлежит сервис.

"Во время полномасштабной войны украинские контент-мейкеры перестали получать заслуженные награды от YouTube — серебряные, золотые и бриллиантовые кнопки. В нашу команду обратились украинские креаторы, и после этого началось активное общение с Google", — отмечают в ведомстве.

Судя по сообщению, проблема крылась в ограничении перевозчиком, которым пользуется YouTube, доставки наград в Украину из-за того, что в стране идет война. Теперь же оно отменено, и с января украинские ютуберы снова получают "кнопки" от YouTube.

Как получить награду от YouTube

Отметим, что серебряную "кнопку" можно получить, набрав от 100 тысяч подписчиков, золотую – от 1 миллиона, бриллиантовую – от 10 миллионов. Также предусмотрена и красная бриллиантовая награда за достижение 100 миллионов подписчиков (таких во всем мире сейчас около десятка).

Также нужно соответствовать ряду других условий:

канал должен быть активным (новые видео в течение последних шести месяцев), не быть связанным с закрытой учетной записью; канал не должен иметь статус отклоненного или исключенного из партнерской программы YouTube (монетизация контента путем размещения рекламы самим сервисом); отсутствие обманчивого и мошеннического контента или спама; оригинальность контента (отклоняются авторы, загружающие компиляции, миксы, подборки с посторонним контентом или видео, в которых преобладают чужие материалы, защищенные авторским правом); соблюдение условий использования YouTube, отсутствие "нарушений правил сообщества" за последний год.

Участником программы монетизации при этом быть не обязательно. Сервис назначает награды для авторов по собственному усмотрению, но не по своей инициативе, то есть для получения "кнопки" необходимо подать заявку, после чего канал тщательно проверят на соответствие требованиям.

В случае одобрения заявки автору пошлют код активации награды, который нужно будет ввести вместе с данными для доставки на сайте программы. Впрочем, вознаграждение обещают отправить лишь спустя две-три недели.

Награда авторам предназначена только для личного пользования, и ее нельзя продать или передать кому-то, кто не является участником команды канала. При нарушении правил могут "забрать награду", лишить возможности получать награды в будущем, а то и вовсе закрыть канал на YouTube или аккаунт Google.

Программа "Награды для авторов YouTube" недоступна для каналов в следующих странах: Беларусь, Куба, Иран, Мьянма, КНДР, Россия, Сомали, Судан, Сирия, Таджикистан, Вануату и Йемен.