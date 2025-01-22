YouTube відновив доставку почесних "кнопок" блогерам з України: як таку отримати

Відеохостинг YouTube відновив доставку українським авторам контенту нагород за досягнення певної кількості підписників. Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, це стало наслідком його взаємодії з корпорацією Google, якій належить сервіс.

"Під час повномасштабної війни українські контент-мейкери перестали отримувати заслужені нагороди від YouTube — срібні, золоті й діамантові кнопки. До нашої команди звернулися українські креатори, і після цього розпочалося активне спілкування з Google", - зазначають у відомстві.

Судячи з повідомлення, проблема крилася в обмеженні перевізником, яким користується YouTube, у доставці нагород до України через те, що в країні триває війна. Наразі ж воно скасоване, і з січня українські ютубери знову отримують "кнопки" від YouTube.

Як отримати нагороду від YouTube

Зазначимо, що срібну "кнопку" можна отримати, набравши від 100 тисяч підписників, золоту - від 1 мільйона, діамантову - від 10 мільйонів. Також передбачено і червону діамантову нагороду за досягнення 100 мільйонів підписників (таких у всьому світі наразі близько десятка).

Також треба відповідати низці інших умов:

канал має бути активним (нові відео протягом останніх шести місяців), не бути пов'язаним з закритим обліковим записом; канал не повинен мати статусу відхиленого або виключеного з партнерської програми YouTube (монетизація контенту шляхом розміщення реклами самим сервісом); відсутність оманливого і шахрайського контенту чи спаму; оригінальність контенту (відхиляються автори, що завантажують компіляції, мікси, добірки зі стороннім контентом або відео, у яких переважають чужі матеріали, захищені авторським правом); дотримання умов використання YouTube, відсутність "порушень правил спільноти" протягом останнього року.

Учасником програми монетизації бути не обов'язково. Сервіс призначає нагороди для авторів на власний розсуд, але не за своєю ініціативою, тобто для отримання "кнопки" необхідно саме подати заявку, після чого канал ретельно перевірять на відповідність вимогам.

У випадку схвалення заявки автору надішлють код активації нагороди, який потрібно буде ввести разом з даними для доставки на сайті програми. Втім, винагороду обіцяють відправити лише через два-три тижні.

Нагорода для авторів призначена лише для особистого користування, і її не можна продати або передати комусь, хто не є учасником команди каналу. При порушенні правил можуть "забрати нагороду", позбавити можливості отримувати нагороди в майбутньому, а то і взагалі закрити канал на YouTube чи обліковий запис Google.

Програма "Нагороди для авторів YouTube" недоступна для каналів у наступних країнах: Білорусь, Куба, Іран, М’янма, КНДР, Росія, Сомалі, Судан, Сирія, Таджикистан, Вануату та Ємен.