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1 млрд грн на восстановление: что известно о ремонтах "ДТЭК Киевские электросети" в 2024 году

1 млрд грн на восстановление: что известно о ремонтах "ДТЭК Киевские электросети" в 2024 году
В год выполнено 5 тысяч ремонтов кабельных линий. Фото: ДТЭК.

За прошлый год компания “ДТЭК Киевские электросети” провела ремонт и реконструкцию 797 энергообъектов и 62 км линий электропередачи, а также выполнила 5 тысяч ремонтов кабельных линий. В общей сложности на эти проекты было направлено почти 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно о ремонтных работах

Чтобы предотвратить возможные аварии, специалисты "ДТЭК Киевские электросети" проводили регламентные и противоаварийные мероприятия.

В частности, отремонтировали более 46 км линий электропередачи и 731 энергообъект.

Расчистили от кустарников более 158 км трасс под линиями электропередачи, а также выполнили около 5 тысяч ремонтов кабельных сетей.

В рамках реализации программы, включающей капитальное обновление существующих объектов и строительство новых, "ДТЭК Киевские электросети":

  • реконструировал одну высоковольтную подстанцию;
  • восемь распределительных пунктов;
  • 44 трансформаторных пункта;
  • 15 км кабельных сетей.

Кроме того, было проведено техническое перевооружение 13 высоковольтных подстанций.

"В 2024 году "ДТЭК Киевские электросети" вложили почти 1 миллиард гривен в ремонтные и инвестиционные программы", – подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь.

Кроме того, в 2024 году было установлено почти 39 тысяч умных счетчиков, которые автоматически передают показы и позволяют экономить до 50% на ночном освещении.

Фото 2 — 1 млрд грн на восстановление: что известно о ремонтах "ДТЭК Киевские электросети" в 2024 году
Фото: ДТЭК.
Справка:

Группа ДТЭК (DTEK Group) является лидером и крупнейшим частным инвестором в энергетическом секторе Украины. В компаниях Группы ДТЭК работает 55 000 сотрудников.

Компании Группы ДТЭК занимаются производством электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях, добычей природного газа и угля, трейдингом энергоресурсами на местных и международных рынках, распределением и снабжением электроэнергии потребителям, предоставлением энергоэффективных услуг клиентам, а также развитием сетей.

Несмотря на войну, энергетический сектор в Украине продолжает привлекать инвестиции, в частности, в возобновляемые источники энергии. Инвестиции поддерживаются международными партнерами и государственными гарантиями. Возможно развитие сектора в условиях войны и экономической нестабильности, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько