1 млрд грн на відновлення: що відомо про ремонти "ДТЕК Київські електромережі" у 2024 році

За минулий рік компанія “ДТЕК Київські електромережі” провела ремонт та реконструкцію 797 енергооб'єктів і 62 км ліній електропередачі, а також виконала 5 тисяч ремонтів кабельних ліній. Загалом на ці проєкти було спрямовано майже 1 мільярд гривень.

Про це інформує пресслужба компанії.

Що відомо про ремонтні роботи

Щоб попередити можливі аварії, фахівці "ДТЕК Київські електромережі" проводили регламентні та протиаварійні заходи.

Зокрема відремонтували понад 46 км ліній електропередачі та 731 енергооб’єкт.

Розчистили від чагарників понад 158 км трас під лініями електропередачі, а також виконали майже 5 тисяч ремонтів кабельних мереж.

В рамках реалізації програми, що включає капітальне оновлення існуючих об’єктів та будівництво нових, "ДТЕК Київські електромережі":

реконструював одну високовольтну підстанцію;

вісім розподільчих пунктів;

44 трансформаторні пункти;

15 кілометрів кабельних мереж.

Крім того, було проведено технічне переоснащення 13 високовольтних підстанцій.

"У 2024 році "ДТЕК Київські електромережі" вклали майже 1 мільярд гривень у ремонтні та інвестиційні програми", – підкреслив генеральний директор" ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар.

Крім цього, у 2024 році було встановлено майже 39 тисяч розумних лічильників, які автоматично передають покази та дозволяють економити до 50% на нічному освітленні.

Довідково:

Група ДТЕК (DTEK Group) є лідером та найбільшим приватним інвестором енергетичного сектору України. У компаніях Групи ДТЕК працює 55 000 співробітників.

Компанії Групи ДТЕК займаються виробництвом електроенергії на вітрових, сонячних та теплових електростанціях, видобутком природного газу та вугілля, трейдингом енергоресурсами на місцевих та міжнародних ринках, розподілом та постачанням електричної енергії споживачам, наданням енергоефективних послуг клієнтам, а також розбудовою мереж високошвидкісних зарядних станцій.

Попри війну, енергетичний сектор в Україні продовжує залучати інвестиції, зокрема у відновлювальні джерела енергії. Інвестиції підтримуються міжнародними партнерами та державними гарантіями. Чи можливий розвиток сектора в умовах війни та економічної нестабільності, читайте у матеріалі Delo.ua.