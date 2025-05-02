10 га в день: в Николаевской области для обследования заминированных земель используют промышленный БпАК

Для эффективного поиска, идентификации мин и взрывоопасных предметов в Николаевской области, группы нетехнического обследования операторов противоминной деятельности применяют промышленный беспилотный авиационный комплекс с современным магнитометром. Один такой комплекс в день может обследовать более 10 гектаров территорий.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Этот БпАК дистанционно обнаруживает мины и взрывоопасные предметы в ходе нетехнического обследования деоккупированных территорий.

По словам представителя Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Владимира Манжоса, благодаря этому комплексу удалось значительно повысить качество проведения нетехнического обследования потенциально загрязненных территорий и усилить безопасность обследования.

Как работает промышленный БпАК?

Комплекс с подвешенным к нему магнитометром движется по заданной траектории над проверяемым участком. При полете прибор непрерывно фиксирует параметры магнитного поля земельного участка в полосе шириной 2 метра с привязкой к координатам. Система может обнаруживать взрывоопасные предметы не только на поверхности почвы, но и под землей.

После сканирования участка полученная информация обрабатывается с помощью компьютерной программы, а затем формируется карта обследованного участка. На нем обозначаются места возможного нахождения взрывоопасных предметов.

Напомним, в Николаевской области х орватская компания Dok-ing успешно реализовала первый проект по краткосрочной передаче в аренду роботизированной машины MV-4 по разминированию.