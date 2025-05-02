10 га за день: на Миколаївщині для обстеження замінованих земель використовують промисловий БпАК

Для ефективного пошуку, ідентифікації мін та вибухонебезпечних предметів у Миколаївській області групи нетехнічного обстеження операторів протимінної діяльності застосовують промисловий безпілотний авіаційний комплекс із сучасним магнітометром. Один такий комплекс за день може обстежити понад 10 гектарів територій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Цей БпАК дистанційно виявляє міни і вибухонебезпечні предмети під час нетехнічного обстеження деокупованих територій.

За словами представника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Володимира Манжоса, завдяки цьому комплексу вдалось значно підвищити якість проведення нетехнічного обстеження потенційно забруднених територій та посилити безпеку груп обстеження.

Як працює промисловий БпАК?

Комплекс із підвішеним до нього магнітометром рухається за заданою траєкторією над ділянкою, що перевіряється. Під час польоту прилад безперервно фіксує параметри магнітного поля земельної ділянки в смузі завширшки 2 метри з прив'язкою до координат. Система може виявляти вибухонебезпечні предмети не лише на поверхні ґрунту, а й під землею.

Після сканування ділянки отримана інформація опрацьовується за допомогою комп’ютерної програми, а далі формується мапа обстеженої ділянки. На ній позначаються місця можливого знаходження вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Миколаївщині хорватська компанія Dok-ing успішно реалізувала перший проєкт з короткострокової передачі в оренду роботизованої машини MV-4 з розмінування.