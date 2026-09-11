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10 лет гарантии и компенсация ремонта: Кабмин меняет правила для застройщиков

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Кабмин меняет правила для застройщиков / Freepik

Кабинет министров поддержал инициативу ввести не менее 10-летний гарантийный срок на качество новых объектов недвижимости с момента их принятия в эксплуатацию. Для этого планируется внести изменения в Гражданский кодекс, а также законы о регулировании градостроительной деятельности и защиту прав потребителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ответственность за качество жилья в течение всего периода будет нести заказчик строительства или его преемник. Новые правила будут действовать для всех принятых в эксплуатацию зданий кроме сооружений, возведенных на основании строительного паспорта, и отдельных объектов класса СС1 с незначительными последствиями, работы на которых выполняли хозяйственным способом.

Как будет работать механизм устранения недостатков

Если покупатель недвижимости обнаружит дефекты, влияющие на возможность нормально пользоваться помещением, их должен официально зафиксировать в отчете сертифицированный специалист после обследования. После уведомления владельца заказчику строительства будет 30 дней, чтобы предложить варианты и сроки устранения проблем или предоставить обоснованный отказ.

Владелец дома должен согласовать план работ или отклонить его в течение 7 дней. Если стороны пришли к согласию, заказчик устраняет недостатки в определенные сроки. В то же время владелец недвижимости будет иметь право выполнить ремонт самостоятельно или привлечь других специалистов, а заказчик строительства будет обязан полностью компенсировать эти расходы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы получили доступную ипотеку "єОселя" на 50 млрд грн. За почти четыре года действия государственной программы доступного кредитования более 28 тысяч украинских семей приобрели собственное жилье, а общая сумма выданных ипотечных ссуд достигла 50 миллиардов гривен.

Автор:
Максим Кольц

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