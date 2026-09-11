10 років гарантії та компенсація ремонту: Кабмін змінює правила для забудовників

Кабінет міністрів підтримав ініціативу запровадити щонайменше 10-річний гарантійний строк на якість нових об'єктів нерухомості з моменту їх прийняття в експлуатацію. Для цього планують внести зміни до Цивільного кодексу, а також законів про регулювання містобудівної діяльності та захист прав споживачів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Відповідальність за якість житла протягом усього періоду нестиме замовник будівництва або його правонаступник. Нові правила діятимуть для всіх прийнятих в експлуатацію будівель, крім споруд, зведених на підставі будівельного паспорта, та окремих об'єктів класу СС1 із незначними наслідками, роботи на яких виконували господарським способом.

Як працюватиме механізм усунення недоліків

Якщо покупець нерухомості виявить дефекти, які впливають на можливість нормально користуватися приміщенням, їх має офіційно зафіксувати у звіті сертифікований фахівець після відповідного обстеження. Після повідомлення власника замовник будівництва матиме 30 днів, щоб запропонувати варіанти та строки виправлення проблем або надати обґрунтовану відмову.

Власник оселі повинен погодити план робіт або відхилити його протягом 7 днів. Якщо сторони дійшли згоди, замовник усуває недоліки у визначені строки. Водночас власник нерухомості матиме право виконати ремонт самостійно або залучити інших фахівців, а замовник будівництва буде зобов'язаний повністю компенсувати ці витрати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українці отримали доступну іпотеку "єОселя" на 50 млрд грн. За майже чотири роки дії державної програми доступного кредитування понад 28 тисяч українських родин придбали власне житло, а загальна сума виданих іпотечних позик досягла 50 мільярдів гривень.