Квартира в Києві у 2026 році: скільки треба заробляти

Доступність житла у столиці парадоксально зростає. Навіть попри те, що квадратні метри стрімко дорожчають. За аналітикою ЛУН, на однокімнатну квартиру в Києві тепер доведеться відкладати середню зарплату протягом 7,7 року, проти 8,3 року роком раніше. Це означає зростання доступності житла на 7–10%, хоча самі ціни на квартири за цей час лише зросли. Скільки реально коштує квартира в столиці, як довго доведеться на неї заробляти представникам різних професій і чому прифронтові міста несподівано опинилися найдоступнішими для покупки житла — розібралася команда Dilo на основі аналітики ЛУН та OLX Нерухомість.

Скільки коштує квартира в Києві зараз

Як показують спостереження, лише за рік ціни на столичному вторинному ринку зросли в усіх сегментах:

Тип квартири Зростання ціни за рік Середня ціна Однокімнатна +10% $66 000 Двокімнатна +7,4% $105 000 Трикімнатна +9,5% $150 000

Попри це подорожчання, доступність житла для покупців покращилася, і кількість середніх зарплат, яку потрібно відкласти на квартиру, скоротилася в усіх категоріях.

Пояснюється це тим, що номінальні зарплати в столиці зростають швидше, ніж ціни на нерухомість, тому попри дорожчання квадратних метрів у гривнях, у перерахунку на роки праці житло стає відносно доступнішим.

Скільки років потрібно накопичувати на квартиру в Києві

За підрахунками ЛУН, орієнтир для середньої зарплати виглядає так:

1-кімнатна квартира — 7,7 року (торік було 8,3 року);

2-кімнатна квартира — 12 років (торік було 13,2 року);

3-кімнатна квартира — 17,6 року (торік було 19 років).

Скільки треба накопичувати кухарям, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві

Інфографіка: ЛУН та Work.ua

Скільки треба накопичувати баристам, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві

Інфографіка: ЛУН та Work.ua

Звісно, абстрактні мільйони гривень за квартиру мало що кажуть про реальну доступність житла, тому в ЛУН свідомо вимірюють її в роках зарплати для найпопулярніших професій, щоб отримати більш наочну картину, ніж номінальна вартість у гривнях чи доларах.

Скільки треба накопичувати бухгалтерам, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві

Інфографіка: ЛУН та Work.ua

Скільки треба накопичувати менеджерам з продажу, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві

Інфографіка: ЛУН та Work.ua

Скільки треба накопичувати офіціантам, щоб купити однокімнатну квартиру в Києві

Інфографіка: ЛУН та Work.ua

Хто накопичить швидше?

По суті, швидкість вирішення питання купівлі нерухомості в Києві напряму залежить від професії та доходів. Так, за даними Work.ua, найшвидше зібрати на квартиру в Києві можуть представники робітничих спеціальностей: середня зарплата автослюсарів і плиточників становить 52,5 тис. грн, тож теоретично на однокімнатну квартиру вони могли б заробити за 4,4 року. Щоправда, за умови якщо відкладати всю суму без витрат.

Показово, що менеджер з продажу зможе купити квартиру в Харкові швидше, ніж у Києві чи західних регіонах (орієнтовно за 2,6 років). Тоді як у Львові чи Ужгороді на це знадобиться близько шести років роботи. Бухгалтеру доведеться відкладати від 3,5 року в Харкові до 8–9 років у містах західних областей.

Найдовше на власне житло в Києві доводиться працювати представникам професій з нижчою оплатою праці:

прибиральники — 13,4 року за розрахунками ЛУН (за іншими оцінками — до 14 років);

охоронці — 10,5 року;

няні — 10,1 року.

Київ на тлі інших міст України

Порівняно з іншими регіонами Київ залишається одним із найменш доступних міст для покупки житла, разом із західними обласними центрами. За даними OLX Нерухомість, на квартиру в столиці потрібно близько 9 років накопичень при медіанній ціні 3,4 млн грн, і це порівнюється лише з Ужгородом (9 років, 3,3 млн грн).

Для порівняння, доступність житла в інших великих містах виглядає так:

Місто Років накопичення Медіанна ціна Запоріжжя ~2 роки 661 тис. грн Херсон ~3 роки 636 тис. грн Миколаїв 3 роки 856 тис. грн Харків 4 роки 1,1 млн грн Дніпро ~5 років 1,4 млн грн Львів 8 років 3,2 млн грн Ужгород 9 років 3,3 млн грн Київ 9 років 3,4 млн грн

Різниця між регіонами сягає майже п'ятикратного розміру, якщо в Запоріжжі теоретично можна накопичити на квартиру за два роки, то в Києві чи Ужгороді на це знадобиться майже десятиліття.

Чому прифронтові міста виявилися найдоступнішими

Що характерно для сьогоденних реалій, найнижчі ціни на нерухомість фіксуються саме поблизу лінії фронту, тобто Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Тут насправді, очевидний вплив безпекової ситуації, де нестабільність і ризики стримують попит, а разом з ним і ціни на житло. Водночас, за даними попередніх досліджень ринку, у Запоріжжі ціни на квартири продовжують падати саме через безпекову ситуацію та низький попит.

А от в західних областях і столиці склалася протилежна ситуація, і саме туди спрямувалася основна хвиля внутрішньої релокації населення за роки повномасштабної війни. Це досить суттєво розігнало попит і, відповідно, ціни. Ужгород тут слугує найбільш показовим прикладом, де за рік оренда двокімнатних квартир подорожчала на 46% через дефіцит доступного житла.

Чи може ситуація змінитися?

З 1 грудня 2025 року держава запустила напрям «єВідновлення», що дозволяє українцям із тимчасово окупованих територій отримати ваучер на 2 млн грн для купівлі житла. Програма розрахована на людей, які втратили домівку через окупацію, не мають іншого житла на підконтрольній території та раніше не отримували державної допомоги на придбання помешкання. Заявку можна подати через застосунок «Дія», а рішення ухвалюють комісії за місцем проживання ВПО; виплати надходять безпосередньо продавцю нерухомості.

В цілому, доступність житла в Києві у 2026 році демонструє суперечливу динаміку. Так, ціни на квартири продовжують зростати в доларовому еквіваленті, але завдяки випереджальному зростанню зарплат кількість років, потрібних на накопичення, поступово скорочується.

Втім, ця динаміка нерівномірна, залежно від професії та регіону. Так, для висококваліфікованих спеціалістів столиця залишається реалістичною, хоч і довгою, ціллю (7,7–9 років). В той час, як для професій з нижчою оплатою праці горизонт розтягується на 10–14 років. Водночас прифронтові міста завдяки нижчим цінам пропонують теоретично значно швидший шлях до власного житла, щоправда, ціною суттєво вищих безпекових ризиків.