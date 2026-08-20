"єВідновлення": як отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло – покроковий алгоритм і типові юридичні помилки

Програма єВідновлення діє вже третій рік і охоплює кілька різних механізмів компенсації – від коштів на ремонт пошкодженого житла до житлових сертифікатів за знищену нерухомість. Станом на травень 2026 року держава повідомляла про майже 200 тисяч родин, які вже отримали виплати на ремонт або придбання житла.

Водночас для постраждалих процедура не завжди є очевидною: потрібно правильно зафіксувати пошкодження, підтвердити право власності, визначити відповідний вид компенсації та пройти розгляд комісії. А помилки на одному з цих етапів можуть суттєво затягнути отримання коштів. Як цього уникнути, пояснює Delo.ua.

Пошкоджене чи знищене: чому це принципово важливо

Перший крок – визначити, до якого сценарію належить житло.

Якщо нерухомість пошкоджена, але її можна відновити ремонтом, йдеться про компенсацію на відновлення. Якщо об’єкт знищений і відновити його неможливо, власник може претендувати на компенсацію за знищене житло – зокрема у формі житлового сертифіката, а в передбачених випадках для приватного будинку – на кошти для будівництва нового житла. Ці два механізми регулюються різними порядками Кабінету Міністрів – №381 для пошкодженого житла та №600 для знищених об’єктів.

За словами адвоката та представника Асоціації правників України Антона Стасіка, саме неправильне визначення виду компенсації є однією з типових проблем заявників.

“Перед поданням заяви варто перевірити три речі – чи належно зафіксоване пошкодження, чи внесене право власності до реєстру і який саме вид компенсації відповідає стану житла. Саме це дозволяє уникнути більшості проблем у подальшій процедурі”, – говорить Антон Стасік.

Як працює “єВідновлення”: покроковий алгоритм

1. Зафіксувати пошкодження. Перш ніж починати ремонт або демонтувати пошкоджені конструкції, варто максимально детально зафіксувати стан житла.

Йдеться про фото та відео з різних ракурсів, інформацію про дату й обставини обстрілу. За можливості додатковими доказами можуть бути документи ДСНС, поліції, органів місцевого самоврядування, ОСББ тощо.

Особливо важливо, щоб за фотографіями можна було ідентифікувати конкретний будинок чи квартиру та зрозуміти масштаб пошкоджень.

2. Перевірити право власності. Інформація про нерухомість і право власності на неї мають бути належним чином підтверджені.

Окрема проблема – житло, право власності на яке виникло до 2013 року. Документи на таку нерухомість можуть існувати, але відомості про право не обов’язково будуть у сучасному Державному реєстрі речових прав.

“Це не означає, що право власності зникло. Але для отримання компенсації його потрібно належним чином підтвердити”, – пояснює адвокат.

Якщо правовстановлюючі документи збереглися, право можна зареєструвати через державного реєстратора або нотаріуса. Якщо документи втрачені, спочатку варто перевірити можливість їх відновлення через архіви БТІ, нотаріальні та інші документи. У випадках, коли адміністративний шлях неможливий, може знадобитися суд.

3. Подати повідомлення про пошкоджене або знищене майно. Наступний етап – внесення інформації про нерухомість до відповідного державного реєстру через Дію або в інший передбачений процедурою спосіб. Саме на основі такої інформації надалі запускається процедура компенсації.

4. Подати заяву на компенсацію. Після цього власник має обрати відповідний механізм:

для пошкодженого житла – компенсацію на ремонт;

для знищеного житла – житловий сертифікат або інший передбачений законом варіант компенсації;

для приватного будинку в передбачених випадках – компенсацію на будівництво нового будинку.

Чинний порядок для пошкодженого житла також передбачає можливість компенсації за ремонт, який уже був виконаний.

5. Дочекатися рішення комісії.

Комісія перевіряє документи, встановлює факт і характер пошкоджень, проводить обстеження та визначає розмір компенсації.

Для знищеного житла, доступ до якого неможливий через безпекову ситуацію, законодавство передбачає механізми дистанційного обстеження.

За словами Стасіка, якщо розгляд заяви зупинений, заявнику важливо з’ясувати конкретну причину: яких документів або відомостей бракує, чому неможливе обстеження та що необхідно зробити для поновлення процедури.

6. Отримати кошти або житловий сертифікат. Для пошкодженого житла компенсація зараховується на спеціальну картку “єВідновлення”. Для виплат понад 200 тис. грн передбачено два транші, а після використання коштів заявник має прозвітувати про їхнє використання.

Для знищеного житла власник може отримати житловий сертифікат і використати його для придбання нового житла відповідно до встановленої процедури. Чинні правила також регулюють використання сертифіката під час укладення договору купівлі нерухомості.

Які помилки найчастіше допускають заявники

За словами адвоката, проблеми нерідко виникають ще до подання заяви.

Відсутність запису про право власності в реєстрі. Людина має паперові документи, але під час оформлення компенсації виявляється, що право не відображене в Державному реєстрі речових прав. Неправильний вибір виду компенсації. Наприклад, власник подає заяву як за пошкоджене житло, хоча комісія встановлює, що об’єкт фактично знищений. Ремонт без належної фіксації первинних пошкоджень. Сам факт початку ремонту не означає автоматичної втрати права на компенсацію. Але якщо до обстеження вже замінені вікна, дах або інші конструкції, а фото чи документи не збереглися, довести масштаб первинних пошкоджень буде значно складніше. Неповні або суперечливі документи. Спроба отримати повторну компенсацію за роботи, які вже повністю профінансовані з іншого джерела.

Чи можна починати ремонт до отримання компенсації

Чинний порядок передбачає можливість компенсації за вже виконаний ремонт. Однак тут особливо важливе питання доказів.

Адвокат радить дотримуватися принципу: спочатку докази – потім ремонт.

Якщо ремонт необхідно розпочати терміново, бажано зібрати доказовий пакет:

фото та відео пошкоджень до початку робіт;

документи ДСНС, поліції, місцевої влади або ОСББ;

договори з підрядниками;

акти виконаних робіт;

чеки та накладні;

банківські документи про оплату;

за можливості – технічні висновки та дефектні акти.

При цьому чек не є єдиним доказом. Розмір компенсації визначається за встановленими правилами, але документи про фактичні витрати допомагають підтвердити проведення ремонту.

“Серія фото “до – під час – після” набагато корисніша, ніж окремі крупні плани без прив’язки до квартири чи будинку”, – зазначає Антон Стасік.

Водночас подвійне фінансування однакових самих робіт не допускається. Якщо, наприклад, інша організація повністю профінансувала заміну вікон, повторно компенсувати саме ці роботи через “єВідновлення” не можна.

Що робити, якщо у компенсації відмовили

Важливо розрізняти відмову та зупинення розгляду заяви.

Відмова означає, що комісія завершила розгляд і дійшла висновку про відсутність підстав для компенсації. Зупинення є тимчасовою ситуацією – наприклад, через відсутність необхідних документів або неможливість провести обстеження.

Тому першим кроком після відмови має бути отримання самого рішення комісії та документів, на яких воно ґрунтується.

“Відмову не потрібно сприймати як остаточну. Насамперед потрібно отримати саме рішення комісії, акт обстеження, чек-лист або технічний звіт і зрозуміти конкретну причину. Далі вже визначати, що ефективніше: скористатися адміністративним механізмом оскарження чи звертатися до суду”, – пояснює Антон Стасік.

Для пошкодженого житла у встановлених випадках можна подавати заперечення щодо результатів обстеження, а рішення, дії або бездіяльність комісії – оскаржувати.

Окремим способом захисту є адміністративний суд. Оскаржувати можна не тільки формальну відмову, а й бездіяльність – наприклад, коли заяву безпідставно не розглядають або не поновлюють після усунення причин зупинення.

Водночас суд, як правило, не підміняє комісію у питаннях, які належать до її компетенції, зокрема у визначенні конкретного розміру компенсації.

“Ключове правило тут просте: відмова має бути законною, конкретною і мотивованою”, – наголошує адвокат.

Спільна власність, спадщина та втрачені документи

Наявність кількох власників, спадкової ситуації або втрата документів самі по собі не означають автоматичної втрати права на компенсацію. Проблема полягає у підтвердженні права.

У випадку спільної власності процедура залежить від того, чи є житло пошкодженим або знищеним. Для пошкодженого житла чинний порядок передбачає механізм, за яким один із співвласників може подати заяву, а інший співвласник має можливість заперечити щодо отримання компенсації протягом встановленого строку.

Для знищеного житла співвласники можуть претендувати на компенсацію відповідно до своїх часток. При цьому права власників мають бути належним чином підтверджені.

Спадкування також не виключає можливості отримати компенсацію. Однак спадкові права мають бути належним чином підтверджені. Особливо складною може бути ситуація, коли право самого спадкодавця не було внесене до реєстру або документи на нерухомість втрачені.

У таких випадках, пояснює Стасік, не варто чекати відмови від комісії. Спочатку потрібно визначити, яким шляхом можна відновити документи або зареєструвати право.

Що варто змінити в програмі

На думку адвоката, подальше вдосконалення “єВідновлення” має бути спрямоване не на створення нового механізму, а на усунення процедурних бар’єрів.

Один із головних напрямів – спростити підтвердження права власності, особливо для нерухомості, придбаної або оформленої до 2013 року. Якщо інформація вже є в державних, нотаріальних чи архівних джерелах, держава повинна максимально використовувати її самостійно, а не перекладати весь тягар доказування на потерпілого.

Окремого рішення потребують ситуації зі знищеним неприватизованим житлом, коли людина законно проживала в ньому роками, але після знищення об’єкта фактично втрачає можливість реалізувати право на приватизацію.

Ще один напрям – дистанційне обстеження. На думку експерта, необхідні єдині правила оцінки супутникових знімків та інших доказів, а для багатоквартирних будинків доцільно ширше застосовувати принцип одного обстеження будинку замість фактичного дублювання процедур для кожної квартири.

Не менш важливими є прозорі строки та зрозумілі статуси заяв. Заявник має бачити не просто позначку “на розгляді” або “зупинено”, а конкретну причину затримки, перелік відсутніх документів, наступну необхідну дію та прогнозований строк.

Також, за словами Стасіка, необхідно уніфікувати роботу місцевих комісій, щоб однакові ситуації не отримували різні рішення залежно від громади.

“Головний напрям подальшої реформи я б сформулював так: від принципу “громадянин має сам зібрати і довести державі все” потрібно переходити до принципу, за яким держава сама використовує інформацію, якою вже володіє”, – пояснює правник.

Що зробити власнику пошкодженого або знищеного житла

Перед поданням заяви експерт радить пройти короткий чек:

Зафіксувати пошкодження – фото, відео, документи про обстріл. Перевірити право власності у Державному реєстрі речових прав. З’ясувати, чи житло пошкоджене, чи знищене, адже від цього залежить механізм компенсації. Зібрати документи про право власності, спадщину або частки співвласників. Не поспішати з ремонтом без фіксації первинного стану житла. Зберігати всі документи про ремонт – договори, акти, чеки, накладні та платежі. У разі зупинення заяви вимагати конкретного пояснення, чого саме бракує. У разі відмови отримати повний текст рішення та документи комісії, а вже потім визначати спосіб оскарження.

“єВідновлення” покликане компенсувати втрати, спричинені війною, але сама наявність права на компенсацію ще не означає автоматичного отримання коштів. Найважливіше для заявника – правильно визначити свій сценарій, підтвердити право на житло та максимально повно зафіксувати пошкодження.

Для держави ж, на думку експерта, ключовим завданням залишається спрощення процедури: людина, яка втратила житло через війну, не повинна роками доводити очевидні факти лише через відсутність цифрового запису чи знищений архів.

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