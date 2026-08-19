"єВідновлення": как получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье – пошаговый алгоритм и типичные юридические ошибки

Программа есть Восстановление действует уже третий год и охватывает несколько различных механизмов компенсации – от средств на ремонт поврежденного жилья до жилищных сертификатов за уничтоженную недвижимость. По состоянию на май 2026 года государство сообщало о почти 200 тысячах семей, которые уже получили выплаты на ремонт или приобретение жилья.

В то же время для пострадавших процедура не всегда очевидна: нужно правильно зафиксировать повреждения, подтвердить право собственности, определить соответствующий вид компенсации и пройти рассмотрение комиссии. А ошибки на одном из этих этапов могут существенно затянуть получение средств. Как этого избежать, объясняет Delo.ua.

Поврежден или уничтожен: почему это принципиально важно

Первый шаг – определить, к какому сценарию относится жилье.

Если недвижимость повреждена, но ее можно восстановить ремонтом, речь идет о компенсации восстановления. Если объект уничтожен и восстановить его невозможно, собственник может претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье – в частности в форме жилищного сертификата, а в предусмотренных случаях для частного дома – на средства строительства нового жилья. Эти два механизма регулируются разными порядками Кабинета Министров – №381 для поврежденного жилья и №600 для уничтоженных объектов.

По словам адвоката и представителя Ассоциации юристов Украины Антона Стасика, именно неправильное определение вида компенсации является одной из типичных проблем заявителей.

"Перед подачей заявления следует проверить три вещи - надлежаще ли зафиксировано повреждение, внесено ли право собственности в реестр и какой именно вид компенсации соответствует состоянию жилья. Именно это позволяет избежать большинства проблем в дальнейшей процедуре", - говорит Антон Стасик.

Как работает "Восстановление": пошаговый алгоритм

1. Зафиксировать повреждение. Прежде чем начинать ремонт или демонтировать поврежденные конструкции, следует максимально подробно зафиксировать состояние жилья.

Речь идет о фото и видео с разных ракурсов, информацию о дате и обстоятельствах обстрела. По возможности дополнительными доказательствами могут быть документы ГСЧС, полиции, органов местного самоуправления, ОСМД и т.д.

Особенно важно, чтобы по фотографии можно было идентифицировать конкретный дом или квартиру и понять масштаб повреждений.

2. Проверить право принадлежности. Информация о недвижимости и праве собственности на нее должны быть должным образом подтверждены.

Отдельная проблема – жилье, право собственности на которое возникло до 2013 года. Документы на такую недвижимость могут существовать, но сведения о праве не обязательно будут в современном Государственном реестре прав.

"Это не означает, что право собственности исчезло. Но для получения компенсации его нужно должным образом подтвердить", – объясняет адвокат.

Если правоустанавливающие документы сохранились, право можно зарегистрировать через государственный регистратор или нотариус. Если документы утрачены, сначала следует проверить возможность их восстановления через архивы БТИ, нотариальные и другие документы. В случаях, когда административный путь невозможен, может потребоваться суд.

3. Представить сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе. Следующий этап – внесение информации о недвижимости в соответствующий государственный реестр через Действие или другим предусмотренным процедурой способом. Именно на основе такой информации в дальнейшем запускается процедура компенсации.

4. Подать заявление на компенсацию. После этого владелец должен выбрать соответствующий механизм:

для поврежденного жилья – компенсацию на ремонт;

для уничтоженного жилья – жилищный сертификат или другой предусмотренный законом вариант компенсации;

для частного дома в предусмотренных случаях компенсацию на строительство нового дома.

Действующий порядок для поврежденного жилья также предусматривает возможность компенсации за уже выполненный ремонт.

5. Дождаться решения комиссии.

Комиссия проверяет документы, устанавливает факт и характер повреждений, производит обследование и определяет размер компенсации.

Для уничтоженного жилья, доступ к которому невозможен из-за ситуации безопасности, законодательство предусматривает механизмы дистанционного обследования.

По словам Стасика, если рассмотрение заявления остановлено, заявителю важно выяснить конкретную причину: каких документов или сведений не хватает, почему невозможно обследование и что необходимо сделать для возобновления процедуры.

6. Получить денежные средства или жилищный сертификат. Для поврежденного жилья компенсация зачисляется на специальную карточку "єВідновлення". Для выплат более 200 тыс. грн предусмотрено два транша, а после использования средств заявитель должен отчитаться об их использовании.

Для уничтоженного жилья владелец может получить жилищный сертификат и использовать его для приобретения нового жилья в соответствии с установленной процедурой. Действующие правила также регулируют использование сертификата при заключении договора купли недвижимости.

Какие ошибки чаще всего допускают заявители

По словам адвоката, проблемы нередко возникают еще до подачи заявления.

Отсутствие записи о праве собственности в реестре. У человека есть бумажные документы, но при оформлении компенсации оказывается, что право не отражено в Государственном реестре вещных прав. Неверный выбор вида компенсации. К примеру, собственник подает заявление как за поврежденное жилье, хотя комиссия устанавливает, что объект фактически уничтожен. Ремонт без должной фиксации первичных повреждений. Сам факт начала ремонта не означает автоматической утраты права на компенсацию. Но если до обследования уже заменены окна, крыша или другие конструкции, а фото или документы не сохранились, довести масштаб первичных повреждений будет гораздо сложнее. Неполные или противоречивые документы. Попытка получить повторную компенсацию за работы, которые уже полностью профинансированы из другого источника.

Можно ли начинать ремонт до получения компенсации

Действующий порядок предусматривает возможность компенсации за выполненный ремонт. Однако здесь особенно важен вопрос доказательств.

Адвокат советует придерживаться принципа: сначала доказательства – потом ремонт.

Если ремонт необходимо начать срочно, желательно собрать доказательный пакет:

фото и видео повреждений к началу работ;

документы ГСЧС, полиции, местных властей или ОСМД;

договоры с подрядчиками;

акты выполненных работ;

чеки и накладные;

банковские документы об оплате;

по возможности – технические выводы и дефектные акты.

При этом чек не является единственным доказательством. Размер компенсации определяется по установленным правилам, но документы о фактических расходах помогают подтвердить проведение ремонта.

"Серия фото "до - во время - после" намного полезнее, чем отдельные крупные планы без привязки к квартире или дому", - отмечает Антон Стасик.

В то же время двойное финансирование одинаковых работ не допускается. Если, например, другая организация полностью профинансировала замену окон, повторно компенсировать именно эти работы из-за "єВідновлення" нельзя.

Что делать, если в компенсации отказали

Важно различать отказ и прекращение рассмотрения заявления.

Отказ означает, что комиссия завершила разбирательство и пришла к выводу об отсутствии оснований для компенсации. Остановка является временной ситуацией – например, из-за отсутствия необходимых документов или невозможности провести обследование.

Поэтому первым шагом после отказа должно быть получение решения комиссии и документов, на которых оно основывается.

"Отказ не нужно воспринимать как окончательный. Прежде всего, нужно получить само решение комиссии, акт обследования, чек-лист или технический отчет и понять конкретную причину. Далее уже определять, что эффективнее: воспользоваться административным механизмом обжалования или обращаться в суд", – объясняет Антон Стасик.

Для поврежденного жилья в установленных случаях можно подавать возражения по результатам обследования, а решение, действия или бездействие комиссии – обжаловать.

Отдельным способом защиты есть административный суд. Обжаловать можно не только формальный отказ, но и бездействие – например, когда заявление безосновательно не рассматривают или возобновляются после устранения причин остановки.

В то же время суд, как правило, не подменяет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции, в частности, в определении конкретного размера компенсации.

"Ключевое правило здесь простое: отказ должен быть законным, конкретным и мотивированным", – отмечает адвокат.

Совместная собственность, наследие и утраченные документы

Наличие нескольких владельцев, наследственная ситуация или потеря документов сами по себе не означают автоматической потери права на компенсацию. Проблема состоит в подтверждении права.

В случае общей собственности процедура зависит от того, является ли жилье поврежденным или уничтоженным. Для поврежденного жилья действующий порядок предусматривает механизм, по которому один из совладельцев может подать заявление, а другой совладелец может возразить о получении компенсации в течение установленного срока.

Для разрушенного жилья совладельцы могут претендовать на компенсацию в соответствии со своими частями. При этом права владельцев должны быть подтверждены должным образом.

Наследование также не исключает возможность получить компенсацию. Однако наследственные права должны быть должным образом подтверждены. Особенно сложной может быть ситуация, когда право самого наследодателя не было внесено в реестр или документы на недвижимость утрачены.

В таких случаях, объясняет Стасик, не стоит ждать отказа от комиссии. Сначала необходимо определить, каким путем можно восстановить документы или зарегистрировать право.

Что следует изменить в программе

По мнению адвоката, дальнейшее совершенствование "єВідновлення" должно быть направлено не на создание нового механизма, а на устранение процедурных барьеров.

Одно из главных направлений – упростить подтверждение права собственности, особенно для недвижимости, приобретенной или оформленной до 2013 года. Если информация уже есть в государственных, нотариальных или архивных источниках, государство должно максимально использовать ее самостоятельно, а не перекладывать все бремя доказывания на потерпевшего.

Отдельное решение требует ситуации с уничтоженным неприватизированным жильем, когда человек законно проживал в нем годами, но после уничтожения объекта фактически теряет возможность реализовать право на приватизацию.

Еще одно направление – дистанционное обследование. По мнению эксперта, необходимы единые правила оценки спутниковых снимков и других доказательств, а для многоквартирных домов целесообразно более широко применять принцип одного обследования дома вместо фактического дублирования процедур для каждой квартиры.

Не менее важны прозрачные сроки и понятные статусы заявлений. Заявитель должен видеть не просто отметку "на рассмотрении" или "остановлено", а конкретную причину задержки, перечень отсутствующих документов, следующее необходимое действие и прогнозируемый срок.

Также, по словам Стасика, необходимо унифицировать работу местных комиссий, чтобы одинаковые ситуации не получали разные решения в зависимости от общества.

"Главное направление дальнейшей реформы я бы сформулировал так: от принципа "гражданин должен сам собрать и доказать государству все" нужно переходить к принципу, по которому государство само использует информацию, которой уже владеет", – объясняет юрист.

Что сделать владельцу поврежденного или уничтоженного жилья

Перед подачей заявления эксперт советует пройти краткий чек:

Зафиксировать повреждения – фото, видео, документы об обстреле. Проверить право собственности в Государственном реестре прав. Выяснить, повреждено ли жилье или уничтожено, ведь от этого зависит механизм компенсации. Собрать документы о праве собственности, наследстве или частях совладельцев. Не торопиться с ремонтом без фиксации первоначального состояния жилья. Хранить все документы по ремонту – договоры, акты, чеки, накладные и платежи. В случае остановки заявления требовать конкретного объяснения, чего не хватает. В случае отказа получить полный текст решения и документы комиссии, а затем определять способ обжалования.

"єВідновлення" призвано компенсировать потери, вызванные войной, но само наличие права на компенсацию еще не означает автоматического получения средств. Самое важное для заявителя – правильно определить свой сценарий, подтвердить право на жилье и максимально зафиксировать повреждения.

Для государства же, по мнению эксперта, ключевой задачей остается упрощение процедуры: человек, потерявший жилье из-за войны, не должен годами доказывать очевидные факты только из-за отсутствия цифровой записи или уничтоженного архива.

Ранее сообщалось, что в Украине уже 3228 семей приобрели собственное жилье благодаря жилым ваучерам в рамках компонента программы "єВідновлення" Жилье для ВПЛ с ТОТ". С момента старта финансирования проекта 1 мая 2026 года украинцы реализовали почти 100% забронированных ваучеров из первого выделенного.