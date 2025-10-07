$10 млн инвестиций: в Виннице один из индустриальных парков станет базой для современного логистического хаба

В Виннице начнут возводить большой мультитемпературный логистический комплекс FROST HUB Vinnytsia в одном из индустриальных парков города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Винницкий городской совет.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан между компанией-инвестором и коммунальным предприятием "Винницкий фонд муниципальных инвестиций".

Проект, предусматривающий $10 млн инвестиций в первую очередь, имеет целью создать 150 новых рабочих мест и значительно усилить позиции Винницы как ключевого логистического хаба Центральной Украины. Запуск полноценного производства ожидается в 2027 году.

По словам заместителя городского головы Андрея Очеретного, этот центр холодной логистики открывает новые возможности для аграрного сектора, ритейла и фармацевтики, интегрируя регион в европейское логистическое пространство.

Общая площадь комплекса составит 17 тысяч м2. Объект будет соответствовать международным стандартам и будет предоставлять полный спектр 3PL-оператора, включая мультитемпературное хранение и таможенно-брокерское сопровождение. В строительстве будут применяться новейшие экологические и энергоэффективные технологии.

В проекте будут применяться энергоэффективные технологии, автоматизированные WMS-системы и стандарты HACCP, ISO и ESG. Мощность подключения составит 3,5 МВт с возможностью возобновляемой энергии.

Директор FROST HUB Vinnytsia Виталий Погосян подчеркнул, что комплекс будет сочетать современные технологии хранения и обработки продукции в разных температурных режимах – от глубокой заморозки до охлажденных и сухих складов.

Винница развивает сеть индустриальных парков

С 2015 года городские власти начали обеспечивать индустриальные парки необходимой инфраструктурой. Речь идет о дорогах, предназначенных для тяжелого и габаритного транспорта и соответствующих инженерных коммуникациях: водопровод, канализация, газовые сети.

Кроме земельного участка с подведенными инженерными коммуникациями и удобной дорожной инфраструктурой, Винница предлагает инвесторам льготную арендную ставку и освобождение от налога на недвижимость.

В настоящее время в общине создано пять индустриальных парков. Общая их площадь более 135 га:

Винницкий индустриальный парк (площадью 35,7 га),

индустриальный парк "Винницкий кластер холодильного машиностроения" (19,3 га),

индустриальный парк "Винтер Спорт" (25 га),

индустриальный парк "ВинИндастри" (26,3 га),

индустриальный парк "Интеграл" (17,9 га).

Справка

Мультитемпературный логистический комплекс – это большой склад, где можно хранить разные товары, потому что он имеет много отделов с разными температурными режимами (например, морозильники для мяса, холодильники для овощей и просто сухие склады для круп).

Напомним, в августе правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.