$10 млн инвестиций: в Виннице один из индустриальных парков станет базой для современного логистического хаба

Винницкий городской совет
Новый инвестиционный проект в Киеве. Фото: Винницкий горсовет

В Виннице начнут возводить большой мультитемпературный логистический комплекс FROST HUB Vinnytsia в одном из индустриальных парков города.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Винницкий городской совет.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан между компанией-инвестором и коммунальным предприятием "Винницкий фонд муниципальных инвестиций".

Проект, предусматривающий $10 млн инвестиций в первую очередь, имеет целью создать 150 новых рабочих мест и значительно усилить позиции Винницы как ключевого логистического хаба Центральной Украины. Запуск полноценного производства ожидается в 2027 году.

По словам заместителя городского головы Андрея Очеретного, этот центр холодной логистики открывает новые возможности для аграрного сектора, ритейла и фармацевтики, интегрируя регион в европейское логистическое пространство.

Общая площадь комплекса составит 17 тысяч м2. Объект будет соответствовать международным стандартам и будет предоставлять полный спектр 3PL-оператора, включая мультитемпературное хранение и таможенно-брокерское сопровождение. В строительстве будут применяться новейшие экологические и энергоэффективные технологии.

В проекте будут применяться энергоэффективные технологии, автоматизированные WMS-системы и стандарты HACCP, ISO и ESG. Мощность подключения составит 3,5 МВт с возможностью возобновляемой энергии.

Директор FROST HUB Vinnytsia Виталий Погосян подчеркнул, что комплекс будет сочетать современные технологии хранения и обработки продукции в разных температурных режимах – от глубокой заморозки до охлажденных и сухих складов.

Винница развивает сеть индустриальных парков

С 2015 года городские власти начали обеспечивать индустриальные парки необходимой инфраструктурой. Речь идет о дорогах, предназначенных для тяжелого и габаритного транспорта и соответствующих инженерных коммуникациях: водопровод, канализация, газовые сети.

Кроме земельного участка с подведенными инженерными коммуникациями и удобной дорожной инфраструктурой, Винница предлагает инвесторам льготную арендную ставку и освобождение от налога на недвижимость.

В настоящее время в общине создано пять индустриальных парков. Общая их площадь более 135 га:

  • Винницкий индустриальный парк (площадью 35,7 га),
  • индустриальный парк "Винницкий кластер холодильного машиностроения" (19,3 га),
  • индустриальный парк "Винтер Спорт" (25 га),
  • индустриальный парк "ВинИндастри" (26,3 га),
  • индустриальный парк "Интеграл" (17,9 га).

Справка

Мультитемпературный логистический комплекс – это большой склад, где можно хранить разные товары, потому что он имеет много отделов с разными температурными режимами (например, морозильники для мяса, холодильники для овощей и просто сухие склады для круп).

Напомним, в августе правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.

Автор:
Татьяна Бессараб