АМКУ разрешил агрогиганту Bunge приобрести Винницкий масложировой комбинат

Международная агробизнес-компания Bunge хочет купить Винницкий масложировой комбинат (ОЖК), принадлежащий бизнесмену Алексею Пономарчуку.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Обновлено о 17:30. 2 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил Koninklijke Bunge BV (Роттердам) купить компанию Eltorne Limited (Кипр). Через ООО "Актив-ОЖК" она владеет 100% акций ЧАО "Винницкий ОЖК".

Мощности Винницкого ОЖК

Винницкий комбинат является одним из крупнейших в Украине предприятий по переработке масличных культур. Он производит подсолнечное, рапсовое и соевое масло, а также шроты.

В состав комбината входят два маслоэкстракционных завода. Первая имеет суточную мощность переработки: 1 000 т семян подсолнечника, 600 т рапса, 550 т соевых бобов или 300 т льна. Второй способен перерабатывать ежедневно: 1840 т подсолнечника, 1350 т рапса, 900 т сои или 1000 т льна.

Также на комбинате действует производство рафинированного дезодорированного масла - 80 т/сутки, фасованного масла в бутылки и канистры - 50 т/сутки.

В составе ОЖК есть также:

участок гранулирования шелухи - 300 т/сут.;

элеватор семян - 24 000 т (мест для семян подсолнечника);

дополнительный силос – 2 500 м³;

элеватор шрота – 4 000 т.;

резервуары для хранения масла – 12 505 м³ (на участке масляного сырья);

мощности на участке масляного сырья для отгрузки: железнодорожные цистерны - 3 000 т/сутки, флекси-контейнеры - 1 145 т/сутки, автоотгрузки - 250 т/сутки.

Комбинат также производит пеллеты из шелухи подсолнечника, фосфатидный концентрат и использует альтернативный источник тепла — сжигание шелухи в собственной котельной.

По данным YouControl, в 2024 году выручка предприятия сократилась в 2,4 раза – до 759,5 млн грн, а чистый результат изменился из прибыли в 101,3 млн грн до убытка в 97,7 млн грн. В первом полугодии 2025 года тенденция сохранилась: выручка упала в 1,7 раза – до 275,6 млн грн, а чистый убыток составил 64,2 млн грн против прибыли в 9,9 млн грн в 2024-м.

Bunge представлена более чем в 50 странах по всему миру, сосредотачиваясь на торговле зерном и масличными культурами, переработке, производстве пищевых масел, кормов для животных, идентичных ингредиентах и продуктах питания. Она работает в Украине более 20 лет .

Добавим, в Тернопольской области ООО "А.В. Экспорт Импорт" на территории индустриального парка Chortkiv-West начало строительство завода по рафинации масла, где будут производить 54 тысячи бутылок в сутки.