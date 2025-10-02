Агрогігант Bunge може придбати Вінницький олійножировий комбінат

Міжнародна агробізнес-компанія Bunge розглядає можливість придбання Вінницького олійножирового комбінату (ОЖК), який наразі належить бізнесмену Олексію Пономарчуку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

2 жовтня Антимонопольний комітет України розгляне заявку Koninklijke Bunge B.V. (Роттердам) на отримання дозволу на придбання компанії Eltorne Limited (Кіпр). Через ТОВ "Актив-ОЖК" вона володіє 100% акцій ПрАТ "Вінницький ОЖК".

Потужності Вінницького ОЖК

Вінницький комбінат є одним із найбільших в Україні підприємств з переробки олійних культур. Він виробляє соняшникову, ріпакову та соєву олії, а також шроти.

До складу комбінату входять два олійноекстракційні заводи. Перший має добову потужність переробки: 1 000 т насіння соняшнику, 600 т ріпаку, 550 т соєвих бобів або 300 т льону. Другий здатний переробляти щодня: 1 840 т соняшнику, 1 350 т ріпаку, 900 т сої або 1 000 т льону.

Також на комбінаті діє виробництво рафінованої дезодорованої олії — 80 т/добу, фасованої олії у полімерні пляшки та каністри — 50 т/добу.

У складі ОЖК є також:

дільниця гранулювання лушпиння — 300 т/доба.;

елеватор насіння — 24 000 т (місць для насіння соняшнику);

додатковий силос — 2 500 м³.;

елеватор шроту — 4 000 т.;

резервуари для зберігання олії — 12 505 м³ (на дільниці олійної сировини);

потужності на дільниці олійної сировини для відвантаження: залізничні цистерни — 3 000 т/доба, флексі-контейнери — 1 145 т/доба, автовідвантаження — 250 т/доба.

Комбінат також виробляє пелети з лушпиння соняшника, фосфатидний концентрат та використовує альтернативне джерело тепла — спалювання лушпиння у власній котельні.

За даними YouControl, у 2024 році виручка підприємства скоротилася у 2,4 раза — до 759,5 млн грн, а чистий результат змінився з прибутку у 101,3 млн грн до збитку у 97,7 млн грн. У першому півріччі 2025 року тенденція збереглася: виручка впала в 1,7 раза — до 275,6 млн грн, а чистий збиток склав 64,2 млн грн проти прибутку у 9,9 млн грн у 2024-му.

Bunge представлена у понад 50 країнах по всьому світу, зосереджуючись на торгівлі зерном і олійними культурами, переробці, виробництві харчових олій, кормів для тварин, ідентичних інгредієнтах та продуктах харчування. Вона працює в Україні понад 20 років.

Додамо, у Тернопільській області ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" на території індустріального парку Chortkiv-West розпочало будівництво заводу з рафінації олії, де виготовлятимуть 54 тисячі пляшок на добу.