$10 млн інвестицій: у Вінниці один з індустріальних парків стане базою для сучасного логістичного хабу

У Вінниці почнуть будувати великий мультитемпературний логістичний комплекс FROST HUB Vinnytsia в одному з індустріальних парків міста.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вінницька міська рада.

Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний між компанією-інвестором та комунальним підприємством "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".

Проєкт, який передбачає $10 млн інвестицій на першій черзі, має на меті створити 150 нових робочих місць і значно посилити позиції Вінниці як ключового логістичного хабу Центральної України. Запуск повноцінного виробництва очікується у 2027 році.

За словами заступника міського голови Андрія Очеретного, цей центр холодної логістики відкриває нові можливості для аграрного сектору, рітейлу та фармацевтики, інтегруючи регіон у європейський логістичний простір.

Загальна площа комплексу становитиме 17 тисяч м². Об'єкт відповідатиме міжнародним стандартам і надаватиме повний спектр 3PL-оператора, включаючи мультитемпературне зберігання та митно-брокерський супровід. У будівництві застосовуватимуть новітні екологічні та енергоефективні технології.

У проєкті застосовуватимуть енергоефективні технології, автоматизовані WMS-системи й стандарти HACCP, ISO та ESG. Потужність підключення становитиме 3,5 МВт із можливістю використання відновлюваної енергії.

Директор FROST HUB Vinnytsia Віталій Погосян підкреслив, що комплекс поєднуватиме сучасні технології зберігання та обробки продукції в різних температурних режимах – від глибокої заморозки до охолоджених і сухих складів.

Вінниця розвиває мережу індустріальних парків

З 2015 року міська влада почала забезпечувати індустріальні парки необхідною інфраструктурою. Йдеться про дороги, призначені для важкого та габаритного транспорту та відповідні інженерні комунікації: водопровід, каналізація, газові мережі.

Окрім земельної ділянки з підведеними інженерними комунікаціями та зручною дорожньою інфраструктурою, Вінниця пропонує інвесторам також пільгову орендну ставку та звільнення від податку на нерухомість.

Наразі у громаді створено п’ять індустріальних парків. Загальна їхня площа понад 135 га:

Вінницький індустріальний парк (площею 35,7 га),

індустріальний парк "Вінницький кластер холодильного машинобудування" (19,3 га),

індустріальний парк "Вінтер Спорт" (25 га),

індустріальний парк "ВінІндастрі" (26,3 га),

індустріальний парк "Інтеграл" (17,9 га).

Довідка

Мультитемпературний логістичний комплекс — це великий склад, де можна зберігати різні товари, бо він має багато відділів з різними температурними режимами (наприклад, морозильники для м'яса, холодильники для овочів і просто сухі склади для круп).

Нагадаємо, у серпні уряд офіційно зареєстрував шість нових індустріальних парків у різних регіонах України, що дозволить створити понад 5 тисяч нових робочих місць.