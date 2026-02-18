Запланована подія 2

100 000 грн для развития малых агробизнесов: стартовал набор на пятый этап проекта SEED

поле, трактор, агробизнес
Стартовал набор на пятый этап проекта SEED. / Freepik

Глобальный договор ООН в Украине пятый год реализует проект SEED для поддержки микро- и малого предпринимательства в аграрном секторе. Программа рассчитана на лиц, уже имеющих бизнес или планирующих учредить его с нуля. Представители малых агробизнесов могут получить гранты на сумму 100 000 гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в ведомстве, финансирование проекта осуществляется PepsiCo Foundation при поддержке PepsiCo.

Что получат участники проекта?

После согласования, участники SEED 5.0 получат:

  • безвозмездный онлайн-курс по инвестированию, маркетингу и бизнес-планированию;
  • открытые лекции от руководителей ведущих компаний;
  • свыше 10 победителей получат по 100 000 гривен на реализацию своих идей.

К участию приглашаются граждане от 18 лет, работающие в сферах фермерства, агротехнологий, агротуризма, гастрономии, переработки, органической продукции или очистки воды.

"Часть была повреждена или разрушена в результате российской агрессии в Украине, кому-то пришлось переехать в более безопасное место и запускать бизнес с нуля", - отмечают организаторы по опыту участников предыдущих волн.

Также отмечается, что проект помогает воплотить мечты тем, кто раньше не имел опыта в предпринимательстве: "В рамках SEED смогли реализовать свои идеи и те, кто еще не имел рабочего бизнеса, но пришли на проект с мечтой и претворили ее в жизнь".

Как подать заявку?

Для участия необходимо заполнить анкету до 3 марта 2026 года. К анкете следует добавить презентацию бизнес-идеи в одном из форматов:

  1. Презентация PowerPoint (до 5 слайдов).
  2. Видеоролик (длительностью до 2 минут).
  3. Текстовое описание (до 2 страниц).

Напомним, со 2 февраля в Украине возобновили прием заявок на получение на получение государственной помощи в форме грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Подача заявок осуществляется через портал "Действие".

Автор:
Татьяна Ковальчук