100 000 грн на розвиток малих агробізнесів: стартував набір на п'ятий етап проєкту SEED

поле, трактор, агробізнес
Стартував набір на п'ятий етап проєкту SEED. / Freepik

Глобальний договір ООН в Україні п’ятий рік поспіль реалізує проєкт SEED для підтримки мікро- та малого підприємництва в аграрному секторі. Програма розрахована на осіб, які вже мають бізнес або планують заснувати його з нуля. Представники малих агробізнесів зможуть отримати гранти на суму 100 000 гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зазначили у відомстві, фінансування проєкту здійснюється PepsiCo Foundation за підтримки PepsiCo.

Що отримають учасники проєкту?

Після погодження, учасники SEED 5.0 отримають:

  • безоплатний онлайн-курс з інвестування, маркетингу та бізнес-планування; 
  • відкриті лекції від керівників провідних компаній; 
  • понад 10 переможців отримають по 100 000 гривень на реалізацію своїх ідей.

До участі запрошуються громадяни віком від 18 років, які працюють у сферах фермерства, агротехнологій, агротуризму, гастрономії, переробки, органічної продукції або очищення води.

"Частина була пошкоджена або зруйнована внаслідок російської агресії в Україні, комусь довелося переїхати в більш безпечне місце й запускати бізнес з нуля", — зазначають організатори щодо досвіду учасників попередніх хвиль.

Також зазначається, що проєкт допомагає втілити мрії тим, хто раніше не мав досвіду у підприємництві: "В межах SEED змогли реалізувати свої ідеї й ті, хто ще не мав робочого бізнесу, але прийшли на проєкт з мрією і втілили її в життя".

Як подати заявку?

Для участі необхідно заповнити анкету до 3 березня 2026 року. До анкети слід додати презентацію бізнес-ідеї в одному з форматів:

  1. Презентація PowerPoint (до 5 слайдів). 
  2. Відеоролик (тривалістю до 2 хвилин). 
  3. Текстовий опис (до 2 сторінок).

Нагадаємо, з 2 лютого в Україні відновили прийом заявок на отримання на отримання державної допомоги у формі грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Подання заявок здійснюється через портал "Дія".

Автор:
Тетяна Ковальчук