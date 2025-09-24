100 км безопасных дорог: на Запорожье возводят тоннели от вражеских дронов

В Запорожской области приступили к масштабному строительству антидроновых тоннелей, которые должны обезопасить дороги от атак врага.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, цель проекта – возвести 100 км защищенных дорог до конца 2025 года.

Первый тоннель уже завершен силами одной из военных бригад. Еще три сооружения готовы на 60% - над ними работает Государственная специальная служба транспорта.

"После того как враг начал широко использовать дроны на оптоволокне, логистические пути стали совсем опасными, особенно в близости к линии фронта. Близость - это и 15, и 20 км, ведь враг постоянно совершенствует оптоволоконные дроны, сегодня они уже могут лететь на 25-30 км. военные, а самое главное - гражданские", - отметил Федоров.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин добавил, что противник активно наносит удары по логистике, пытаясь отрезать передовые позиции от ближайшего тыла.

"Враг активно наносит удары по нашей логистике, пытаясь отрезать передовые позиции от ближайшего тыла. Это делается для того, чтобы мы не смогли оперативно осуществлять опрокидывание необходимых резервов на направлениях, где это нужно", — сказал Волошин.

По его словам, противник стремится создать в прифронтовой зоне "мертвую полосу", где любое движение транспорта подвергается риску удара вражеского дрона. Эта "мертвая полоса" сегодня имеет ширину до 10 километров.

Добавим, в Запорожской области планируется развернуть сеть систем хранения энергии (сториджей), чтобы повысить устойчивость региона к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру.